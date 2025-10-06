Giorgia Meloni: “Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra”

“Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione.
Un risultato importante a riconoscimento dell’azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro”.
Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni
foto tratta dal profilo Facebook del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.