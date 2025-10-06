Occhiuto: “Ora serve pacificare la Calabria dopo una campagna elettorale tesa”

Condividi

«Desidero ringraziare i leader della coalizione con cui ho condiviso la scelta di anticipare di un anno le elezioni regionali», ha dichiarato Roberto Occhiuto durante un punto stampa.

«Ma il mio ringraziamento più grande va ai calabresi. Sono profondamente orgoglioso di questo risultato, che sono convinto crescerà ancora».

Occhiuto ha poi rivolto parole di apprezzamento a Pasquale Tridico: «Lo ringrazio per i complimenti e gli ho chiesto di collaborare con me, in qualunque ruolo decida di impegnarsi. Gli ho anche detto che è arrivato il momento di pacificare questa regione, dopo una campagna elettorale particolarmente dura».