Primo exit poll Opinio-Rai: netto vantaggio per Occhiuto sul candidato del centrosinistra Tridico

Secondo il primo exit poll realizzato da Opinio Italia per la Rai, il presidente uscente della Calabria, Roberto Occhiuto, sostenuto dal centrodestra, si attesterebbe tra il 59 e il 63% dei consensi.
Lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, raccoglierebbe invece una percentuale compresa tra il 35,5 e il 39,5%. Un primo quadro che delinea un ampio margine a favore di Occhiuto nella corsa alla guida della Regione.
