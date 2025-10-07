Emanuele Ionà eletto Consigliere regionale della Calabria: “Grazie Lamezia, grazie Calabria. Ora al lavoro per la nostra terra”

Condividi

Con 6.833 preferenze, Emanuele Ionà è stato eletto Consigliere della Regione Calabria nella lista Occhiuto Presidente – lista satellite di Forza Italia.

Di seguito, le parole di Emanuele Ionà:

“Il mio grazie va anche a tutti i calabresi che mi hanno sostenuto in questa avventura, condividendo la visione di una Calabria che cresce, che costruisce opportunità e che guarda al futuro con coraggio e concretezza.

Con profonda gratitudine e grande emozione desidero ringraziare la mia città, Lamezia Terme, per il sostegno straordinario e affettuoso che mi ha dimostrato, consegnandomi 3.741 preferenze. Un risultato che porto nel cuore, perché frutto della fiducia, della stima e della vicinanza di tante persone che hanno creduto in me, nel mio percorso umano e nella mia passione politica.

Un ringraziamento sincero e speciale al Presidente Roberto Occhiuto, rieletto alla guida della Regione Calabria: a lui vanno i miei più sentiti auguri di buon lavoro. La sua leadership e il suo impegno sono stati un grande traino per tutti noi, esempio di competenza e determinazione.

Un grazie profondo anche all’On. Francesco Cannizzaro, colui che ha creduto in me sin dall’inizio, illuminando il mio percorso politico: prima con la nomina a Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia, poi con il pieno sostegno alla mia candidatura. A lui devo riconoscenza e stima per la fiducia e la forza che mi ha trasmesso.

Infine, un grazie di cuore al mio partito, Forza Italia, una grande famiglia politica che mi ha accolto, sostenuto e accompagnato con entusiasmo in questa straordinaria avventura.

Da oggi si apre una nuova pagina: come promesso porterò in Consiglio Regionale la voce del territorio e la mia volontà di lavorare, con serietà e passione, per una Calabria che continuerà a crescere.”