Il Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone si congratula con il Presidente Roberto Occhiuto per la rielezione alla guida della Regione Calabria

“La rielezione del Presidente Occhiuto rappresenta un segnale di fiducia e di continuità per l’intera Calabria. È un momento che chiama tutte le istituzioni a un rinnovato impegno comune per il bene della nostra terra, nella consapevolezza che solo unendo le energie migliori possiamo costruire una regione più forte, più giusta, più vicina ai cittadini.

Mi congratulo con il Presidente Roberto Occhiuto per la sua rielezione plebiscitaria. È accaduto quanto avevamo previsto dal palco di Lamezia Terme, qualche giorno prima del voto, quando tutti i leader nazionali del centrodestra, a partire dalla premier Giorgia Meloni, hanno impresso una spinta di entusiasmo, di sana progettualità, di forte sostegno politico, di coerenza.

Auguro al Presidente Occhiuto, da oggi, di essere il Presidente di tutti i Calabresi che chiedono la prosecuzione di un lavoro volto alla creazione di sviluppo economico e sociale e di posti di lavoro produttivi, al miglioramento costante di servizi essenziali a partire dalla sanità, al completamento di infrastrutture decisive, al rafforzamento del prestigio della nostra regione in Italia e nel mondo.

Lamezia Terme continuerà a essere protagonista di questa stagione di crescita e di cambiamento. Una città che guarda avanti, che crede nel valore del lavoro, della legalità e della collaborazione istituzionale, consapevole che il futuro della Calabria si costruisce solo con visione, unità e senso del dovere.

Lamezia Terme ha portato un contributo importante a questo risultato storico, perché la città che mi ha dato l’onore di rappresentarla come sindaco ha tante energie positive da sprigionare, guarda al futuro con entusiasmo e passione civile, necessita di spinte adeguate per crescere e diventare sempre di più centrale.

La Calabria ha bisogno di serenità, compostezza, progettualità, visione. Sono certo che il Presidente Occhiuto, forte della prima esperienza al governo della Regione, saprà fare ancora meglio e riuscirà a tradurre in nuovi fatti concreti le aspettative dei tantissimi Calabresi che lo hanno votato.

Un messaggio di buon lavoro giunga anche a tutti gli eletti al Consiglio regionale, con l’auspicio che la loro azione possa da subito incamminarsi sul binario virtuoso di un grande progetto di crescita per una Calabria dalle tante potenzialità positive. Occorre solo crederci, guardando sempre e solo al bene della collettività.

La Calabria è una terra che non chiede compassione ma opportunità. È tempo di credere nel nostro destino con coraggio e con orgoglio, di trasformare la fiducia in risultati concreti e di restituire ai calabresi la certezza che il futuro appartiene a chi lo costruisce, giorno dopo giorno, con passione e responsabilità”.

Così il Sindaco di Lamezia Terme Mario Murone