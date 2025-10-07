HapuEditore

Lamezia, Vittorio Paola (Pd)
Lamezia, Vittorio Paola (Pd): “Il centrosinistra non convince i calabresi”

07 Ott 2025
redazione Corriere di Lamezia
“Il risultato è inconfutabile, il centrodestra vince con ampio margine, il centrosinistra con il migliore candidato possibile Pasquale Tridico e un campo largo come coalizione non convince i calabresi.

Bisogna prendere atto di questa terza  sconfitta e aprire un confronto a tutto campo sui territori e dare ai sindaci ruolo di traino per come alcuni risultati confermano, vedi Ranucci e Falcomata.’ Per ciò che riguarda Lamezia e il Pd, è da considerare positivo il risultato della nostra candidata Amalia Bruni che pur in un contesto  difficile e in alcuni tratti ostile è di gran lunga  la prima eletta in città del centrosinistra con 1570 voti confermando sia un consenso  personale che di partito superando oltre 4000 voti nell’intera circoscrizione. La ringraziamo sia per ciò che ha fatto in questi quattro anni in consiglio regionale che per essersi spesa in una campagna elettorale irta di difficoltà. Un ringraziamento va anche a Milena Liotta per il suo contributo dato nella lista democratici e progressisti  in una situazione  di difficoltà estrema e verso la quale non si è tirata indietro, ma si è spesa con la sua solita energia.
Il risultato del Pd è  al di sotto delle aspettative  e risente chiaramente di una mancata coesione e impegno che si è appalesato in tutta la campagna  elettorale.
Nelle prossime ore convocherò segreteria e  direttivo per una prima discussione e valutazione del risultato elettorale che porterà a stabilire la data dell’assemblea per aprire il confronto a tutto campo e avviare la fase di costruzione e di aperture a nuove  energie per far uscire il partito  dalle secche in cui ormai si trova da anni.
Facciamo gli auguri  al riconfermato consigliere  Ernesto Alecci per il brillante risultato, che è  anche frutto di un impegno collettivo che ha consentito di esprimere in suo favore oltre 700  preferenze solo in città, sicuri che non mancherà  il suo impegno verso il nostro territorio.”

Così in una nota il segretario cittadino del Pd Vittorio Paola.


