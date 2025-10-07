Lamezia, Vittorio Paola (Pd): “Il centrosinistra non convince i calabresi”

Condividi

“Il risultato è inconfutabile, il centrodestra vince con ampio margine, il centrosinistra con il migliore candidato possibile Pasquale Tridico e un campo largo come coalizione non convince i calabresi.

Bisogna prendere atto di questa terza sconfitta e aprire un confronto a tutto campo sui territori e dare ai sindaci ruolo di traino per come alcuni risultati confermano, vedi Ranucci e Falcomata.’ Per ciò che riguarda Lamezia e il Pd, è da considerare positivo il risultato della nostra candidata Amalia Bruni che pur in un contesto difficile e in alcuni tratti ostile è di gran lunga la prima eletta in città del centrosinistra con 1570 voti confermando sia un consenso personale che di partito superando oltre 4000 voti nell’intera circoscrizione. La ringraziamo sia per ciò che ha fatto in questi quattro anni in consiglio regionale che per essersi spesa in una campagna elettorale irta di difficoltà. Un ringraziamento va anche a Milena Liotta per il suo contributo dato nella lista democratici e progressisti in una situazione di difficoltà estrema e verso la quale non si è tirata indietro, ma si è spesa con la sua solita energia.

Il risultato del Pd è al di sotto delle aspettative e risente chiaramente di una mancata coesione e impegno che si è appalesato in tutta la campagna elettorale.

Nelle prossime ore convocherò segreteria e direttivo per una prima discussione e valutazione del risultato elettorale che porterà a stabilire la data dell’assemblea per aprire il confronto a tutto campo e avviare la fase di costruzione e di aperture a nuove energie per far uscire il partito dalle secche in cui ormai si trova da anni.

Facciamo gli auguri al riconfermato consigliere Ernesto Alecci per il brillante risultato, che è anche frutto di un impegno collettivo che ha consentito di esprimere in suo favore oltre 700 preferenze solo in città, sicuri che non mancherà il suo impegno verso il nostro territorio.”

Così in una nota il segretario cittadino del Pd Vittorio Paola.