Occhiuto bis in Calabria: il centrodestra trionfa con oltre il 57%, Tridico si ferma al 41%

È arrivata solo a notte fonda la conferma: Roberto Occhiuto, presidente uscente della Regione Calabria e candidato del centrodestra, conquista il suo secondo mandato con un ampio margine. Occhiuto si è imposto con il 57,26% dei voti, staccando di oltre 16 punti percentuali il principale avversario, Pasquale Tridico, espressione del campo progressista, fermatosi al 41,73%. Più distanziato Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare, che raccoglie appena l’1,01%.

Sul fronte dei partiti, Forza Italia si conferma la forza politica più votata in Calabria con il 17,98%, seguita dal Partito Democratico al 13,59%. Terza la lista civica “Occhiuto Presidente” con il 12,39%, seguita da Fratelli d’Italia (11,64%) e Lega (9,40%).

Nel campo progressista, la lista “Tridico Presidente” ottiene il 7,62%, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 6,43%. Completano il quadro Democratici Progressisti (5,23%), Casa Riformista – Italia Viva (4,42%), Noi Moderati (4,03%), Alleanza Verdi e Sinistra (3,85%), Dc–Udc (1,28%), Forza Azzurri (1,04%) e Sud chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista, che chiude con lo 0,20%.