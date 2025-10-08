Forza Italia Lamezia, De Biase: “grande soddisfazione per lo straordinario risultato elettorale in Calabria”

Condividi

Lamezia Terme – “Come coordinatore cittadino non posso che esprimere piena soddisfazione per il risultato politico del partito che rappresento. Per la prima volta un Presidente riconfermato, segno di un riconoscimento politico tributato al Presidente Roberto Occhiuto.

Il buon governo è stato premiato. Ha ragione l’On Cannizzaro, una vittoria portata avanti con coraggio e determinazione e con l’approvazione dell’elettorato. Non da meno e’ la pagina di storia scritta per la nostra città, un lametino siederà tra i banchi della regione.

Emanuele Iona’, il candidato di cdx che si prende in carico il presente quanto il futuro della nostra città e della terra calabra. L’imprenditore che dà lavoro, non reddito di cittadinanza, non reddito europeo, non reddito regionale, non reddito di dignità; che significa disoccupazione e assistenzialismo; il vero reddito si chiama lavoro, sicurezza per le famiglie. In breve c’è chi vuole precariato e c’è chi vuole l’occupazione.

Lamezia riparte; l’area centrale della Calabria è ben rappresentata con un protagonismo politico comprensoriale fatto di competenza e presenza. Il voto del 5 e 6 ottobre? E’ il voto consapevole che conferma anche la fiducia verso il Presidente Occhiuto. Che dà inizio alla continuità della nuova Calabria; è la strada che si costruisce per la città verso il governo regionale.

Con la vittoria di Forza Italia e delle sue liste, si dà inizio ad una maggiore centralità di Lamezia e il neo consigliere regionale lametino Iona’, sara’ un punto di riferimento per la nostra città e per l’intera regione Calabria. Dobbiamo dare voce al comprensorio lametino, dobbiamo dare forza e certezze ai calabresi. Non deve sfuggire che la lista di Forza Italia e la lista Occhiuto Presidente portano a casa 11 consiglieri con il risultato del 30%. Merito anche della guida infaticabile del segretario regionale On Francesco Cannizzaro.

I temi veri da affrontare sono sviluppo, lavoro e benessere. Queste sono le problematiche che ci vedranno impegnati con passione e amore verso la nostra terra, per riscattarla. Vogliamo una Regione sostenibile, innovativa, inclusiva, vicina ai territori, un futuro migliore per la nostra comunità. Vogliamo dare voce ai cittadini e la scelta giusta si chiama Occhiuto, con tutta la squadra degli eletti, per una Regione forte e una comunità forte. Vogliamo competenza e concretezza, così come messa in campo da Occhiuto in questi anni.

Forza Italia Lamezia e la sua rappresentanza politica, a partire dal suo neo eletto Emanuele Iona’, assieme alla guida esperta del presidente Occhiuto, si avvia a costruire il futuro della nostra regione e a proseguire nel cammino intrapreso”.

Così Salvatore De Biase, Coordinatore Forza Italia Lamezia.