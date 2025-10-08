Lamezia, il mercato coperto di Piazza Mercato Vecchio torna a nuova vita, Bevilacqua Branca Raso: “un impegno concreto per la comunità”

Condividi

“Un passo avanti importante per la città”: con questa consapevolezza ci rivolgiamo oggi ai cittadini. Finalmente sono iniziati i lavori di restauro del mercato coperto di Piazza Mercato Vecchio, uno spazio storico e simbolico del quartiere, che torna al centro della vita sociale ed economica della nostra comunità.

Abbiamo mantenuto un dialogo costante con l’Assessore, i tecnici e i commercianti per verificare lo stato della struttura. Il sopralluogo è stato fondamentale per comprendere le criticità e identificare gli interventi prioritari. Il risultato è chiaro: un progetto di riqualificazione che porterà sicurezza, decoro e nuove opportunità di crescita per tanti cittadini.

L’Assessore alle Attività Produttive, Salvatore Pirelli, ha ascoltato le nostre proposte e avviato un percorso di recupero concreto, dimostrando attenzione alle esigenze di esercenti e residenti. Desideriamo ringraziarlo calorosamente: la sua collaborazione ha reso possibile un passo storico per la comunità lametina.

Ma non ci fermiamo qui. Riteniamo che il vero rilancio del mercato debba passare attraverso la valorizzazione di ogni singolo locale. Per questo chiederemo che il Comune pubblichi un bando pubblico per assegnare gli spazi inutilizzati. L’obiettivo è chiaro: offrire opportunità a giovani, artigiani e imprenditori locali, promuovere la creatività e rafforzare l’economia del territorio.

Solo con progetti condivisi e una visione comune potremo restituire alla cittadinanza un ambiente dove fare acquisti, incontrare amici, vivere momenti di socialità e costruire relazioni. Diciamo ai cittadini: questa è la vostra piazza, questo è il vostro mercato. Partecipate, collaborate, progettate insieme a noi. Solo così potremo rendere il mercato non quello di ieri, ma quello del domani.

Così i Consiglieri comunali di minoranza

Gianpaolo Bevilacqua – Oscar Branca – Marialucia Raso