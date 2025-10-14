Lamezia, tombini e marciapiedi danneggiati e pericolosi. Segnalazione dei consiglieri Branca, Bevilacqua e Raso. Basta spot pubblicitari sui social, i cittadini meritano risposte concrete”

Condividi

Lamezia Terme – Di recente, l’attenzione della minoranza si è focalizzata su due specifiche problematiche: i tombini danneggiati e lo stato dei marciapiedi.

I consiglieri Oscar Branca, Giampaolo Bevilacqua e Maria Lucia Raso, in rappresentanza del gruppo consiliare Gianpaolo Bevilacqua sindaco del popolo, hanno sollevato la questione dei tombini rotti e dei marciapiedi danneggiati, sottolineando i potenziali rischi associati. “Sono pervenute numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, relative a un disagio quotidiano e persistente: l’attraversamento dei marciapiedi del centro urbano, come Corso G. Nicotera, via Indipendenza, via Aldo Moro e le vie periferiche, tra cui via dei Bizantini, G. Murat, via Reillo, è diventato un percorso a rischio di incidenti”. I consiglieri Branca, Bevilacqua e Raso hanno formalmente richiesto agli uffici competenti di intervenire per risolvere tale problematica, al fine di prevenire potenziali infortuni.

In considerazione del fatto che la manutenzione ordinaria è stata formalizzata come programma, si ritiene necessario un cambio di approccio per la messa in sicurezza dei marciapiedi indicati, al fine di tutelare i cittadini da potenziali rischi di infortunio, derivanti da una gestione burocratica e da scelte politiche che potrebbero non considerare adeguatamente gli interventi urgenti, con conseguenti richieste di risarcimento danni a carico dell’ente comunale.

Pertanto, si richiede la sistemazione dei marciapiedi e dei pozzetti danneggiati, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e un miglioramento del decoro urbano”.