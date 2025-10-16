Lamezia, Gianturco e De Sensi: “Manutenzione straordinaria 2025 completata. Una parte di città più sicura e funzionale”

Condividi

Lamezia Terme – Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di alcune importanti vie cittadine, un intervento atteso e strategico che restituisce decoro, sicurezza e fluidità alla viabilità urbana.

L’opera, dal valore complessivo di € 467.731,55, ha interessato nelle scorse settimane i tratti di Via Calleri, Via R. Lanzino, Via Razionale, Via Miceli, Piazza Mercato Nuovo, Corso Nicotera e Via del Mare, con interventi di rifacimento del manto stradale, risagomatura delle carreggiate, posa di conglomerato bituminoso di nuova generazione, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e messa in quota dei pozzetti.

“Con quest’ultimo intervento che abbiamo ereditato ma puntualmente seguito – dichiarano Mimmo Gianturco, Presidente della V Commissione Consiliare, e Gabriella De Sensi, Assessore alle Opere Pubbliche, alla Mobilità e alla Manutenzione Straordinaria – sono state restituite ai cittadini strade più sicure e una città più ordinata. Il progetto, elaborato e seguito dal Settore Tecnico del Comune di Lamezia Terme, rappresenta un tassello importante nel percorso di riqualificazione infrastrutturale e miglioramento della mobilità cittadina. La nostra Amministrazione – aggiungono Gianturco e De Sensi –continuerà a lavorare con costanza e visione per garantire una manutenzione stradale diffusa su tutto il territorio. Lamezia merita infrastrutture moderne e servizi efficienti: questo è l’impegno che portiamo avanti ogni giorno. Con la conclusione dei lavori, l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno verso una città più curata, vivibile e proiettata al futuro, nella convinzione che la qualità degli spazi pubblici sia la base per una comunità coesa e dinamica”.