Lamezia, Lorena (FdI): “Finanziato il progetto per la strada collinare Sambiase Nord – Bucolia”

“Con profonda soddisfazione annuncio che il Comune di Lamezia Terme risulta ammesso a finanziamento nell’ambito dell’intervento per gli investimenti in infrastrutture a sostegno dell’agricoltura e dello sviluppo socio-economico delle aree rurali, a valere sulla PAC 2023-2027 – Complemento Strategico Regionale.

La graduatoria definitiva, approvata con decreto regionale n. 14646 del 15 ottobre 2025, conferma l’impegno e la qualità del lavoro svolto in questi mesi per garantire alla città l’accesso a risorse strategiche destinate al miglioramento delle infrastrutture rurali e del territorio.

Tra gli interventi previsti rientra il collegamento strategico tra la SP 76 di Bucolia e contrada Crozzano, parte integrante del più ampio progetto di miglioramento della viabilità collinare Sambiase Nord – Bucolia. Con l’approvazione della graduatoria definitiva, si entra ora nella fase operativa del progetto, che porterà a breve all’avvio della fase esecutiva e dei lavori di realizzazione.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento all’assessore al ramo Gabriella De Sensi, al Vice – Sindaco Michelangelo Cardamone e al Sindaco Mario Murone, che con senso di responsabilità e spirito di squadra hanno seguito con competenza e attenzione ogni passaggio del percorso amministrativo.

Questo risultato testimonia una visione chiara: Lamezia Terme è un’unica comunità, fatta di tanti centri e contrade che meritano la stessa cura e la stessa attenzione.

Si lavora in questa direzione, con la convinzione che ogni intervento — grande o piccolo — contribuisca a rendere la città più connessa, più vivibile e più equa”.

Così in una nota Antonio Lorena PhD – Capogruppo Fratelli d’Italia Lamezia Terme.