Lidia Vescio (PD)
Politica

Vescio (PD): “Importante iniziativa del Senatore Irto per la stabilizzazione dei precari della Giustizia. Il PD dalla parte dei lavoratori. Il Governo dia risposte concrete”

16 Ott 2025
redazione Corriere di Lamezia
“Esprimo pieno apprezzamento per la presa di posizione del Senatore Nicola Irto, segretario del Partito Democratico della Calabria, che con grande sensibilità istituzionale e attenzione verso il mondo del lavoro ha presentato un’interrogazione parlamentare ai Ministri della Giustizia, per la Pubblica Amministrazione e dell’Economia, chiedendo interventi urgenti a tutela dei circa 9.000 Funzionari Addetti all’Ufficio per il Processo e dei 2.800 Funzionari Tecnici e Operatori Data Entry precari della Giustizia, tra cui numerosi calabresi, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito dei progetti PNRR.

Si sollecita il Governo a chiarire quali iniziative intenda adottare, con la massima tempestività, per garantire la stabilizzazione del personale in scadenza il 30 giugno 2026, a istituire un tavolo interministeriale permanente con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e a prevedere nella prossima legge di bilancio un fondo straordinario dedicato alla stabilizzazione, così da assicurare continuità lavorativa e qualità del servizio.

La Legge di Bilancio 2024 ha già previsto le risorse per la stabilizzazione di circa 6.800 dipendenti: è ora indispensabile che l’Esecutivo individui ogni soluzione possibile per garantire la stabilità di tutti coloro che in questi anni ha contribuito in modo determinante a snellire e rendere più efficiente il sistema giudiziario.

L’ottimo contributo offerto da questi professionisti è stato più volte riconosciuto dall’Associazione Nazionale Magistrati e dall’Associazione Nazionale Dirigenti Giustizia, a conferma del valore e dell’importanza di queste risorse che non possono essere disperse.

I distretti di Corte d’Appello di Catanzaro e Reggio Calabria – comprendenti i Tribunali di Catanzaro, Lamezia Terme, Castrovillari, Cosenza, Paola, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Palmi e Locri – si reggono anche grazie all’impegno quotidiano di queste unità altamente qualificate, che hanno contribuito in modo concreto al miglioramento dell’efficienza e della rapidità degli uffici giudiziari.

Come Partito Democratico abbiamo il dovere di occuparci responsabilità di questioni come questa, schierandoci -senza esitazioni- dalla parte dei lavoratori e sostenendo ogni iniziativa volta al superamento del precariato nel pubblico impiego”.

Così Lidia Vescio, consigliere comunale Pd.


