Lamezia, nasce l’iniziativa “Il Pd ascolta”, due incontri al mese con i cittadini 

Il Partito Democratico di Lamezia Terme riparte con un nuovo corso – si legge in una nota – fatto di giovani, partecipazione e ascolto. Un gruppo consiliare rinnovato, un partito aperto al territorio, vicino alle persone e pronto a costruire una politica che torni davvero tra la gente.

Da questa visione nasce “Il PD Ascolta”, l’iniziativa che prenderà il via sabato 8 novembre e si terrà due sabati al mese presso la sede del partito. Un appuntamento pensato per incontrare i cittadini, raccogliere segnalazioni, proposte, critiche e idee per migliorare insieme la nostra città.

Perché la politica, per essere credibile, deve tornare a essere partecipazione, confronto e ascolto”.

“Il Gruppo Consiliare del PD – prosegue – insieme alle forze del centrosinistra, di Azione e della lista Vivere Bene, continua a lavorare con serietà e impegno su tanti fronti. Dalle interrogazioni e mozioni in consiglio comunale alle sollecitazioni e interventi diretti sul territorio, l’obiettivo è dare voce ai cittadini e risposte concrete ai loro problemi.

Iniziative più recenti, ricordiamo l’interrogazione della consigliera Lidia Vescio e del consigliere Fabrizio Muraca sul progetto delle isole ecologiche intelligenti di Lamezia Terme, nata dalle segnalazioni di tanti residenti stanchi dei disservizi nella raccolta rifiuti e dell’abbandono incontrollato.

Ma non solo. Dove c’è il centrosinistra, c’è attenzione ai problemi reali della città: la mancanza d’acqua in diverse zone di Lamezia, ai problemi sul Palazzetto dello Sport , al progetto dell’area di Scordovillo, fondi pnrr, problemi dei commercianti e tanti altri temi che toccano la vita quotidiana delle persone.

Grande attenzione anche al mondo giovanile: la consigliera Vescio ha presentato la proposta di istituzione della Consulta Comunale Giovanile, uno strumento fondamentale per aprire le porte del Comune ai giovani e farli partecipare attivamente alla vita politica e sociale della città. Un segnale concreto di rinnovamento e di fiducia nelle nuove generazioni.

Con “Il PD Ascolta”, vogliamo dare continuità a questo percorso: aprire la nostra sede, accogliere le voci del territorio e costruire una Lamezia più giusta, solidale e partecipata. Siamo pronti ad ascoltare critiche, consigli e istanze, perché crediamo che la politica vera inizi dall’ascolto”.