Centrodestra Lamezia Terme: “Solidarietà ai commercianti e richiesta di intervento immediato del Prefetto”

“I partiti del centrodestra di Lamezia Terme esprimono piena solidarietà e vicinanza ai commercianti della città che, in questi giorni, sono vittime di gravi attentati e atti intimidatori.

Pur non conoscendo ancora la natura e le motivazioni di tali episodi, riteniamo indispensabile un intervento immediato delle istituzioni competenti.

Chiediamo pertanto a Sua Eccellenza il Prefetto di Catanzaro di valutare con urgenza tutte le misure necessarie in materia di sicurezza pubblica, al fine di innalzare il livello di attenzione e di prevenzione sul territorio.

Il Sindaco Mario Murone sta seguendo con attenzione la vicenda ed ha espresso profonda preoccupazione per quanto sta accadendo, manifestando la massima vicinanza e solidarietà ai commercianti colpiti.

Contestualmente, i partiti del centrodestra esprimono piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine, certi che sapranno fare piena luce sui fatti e individuare i responsabili.

Tali episodi sono intollerabili e inaccettabili nella terza città della Calabria, una comunità laboriosa che merita di vivere e lavorare in sicurezza.

Affrontare il malaffare è un tema di fondamentale importanza per la nostra comunità: è inaccettabile che in questa città si verifichino ancora episodi di illegalità che danneggiano i cittadini e minano la fiducia nelle istituzioni.

È arrivato il momento di prendere posizione con fermezza contro chi danneggia la nostra comunità e di dare un segnale chiaro e forte alla cittadinanza: non tollereremo più episodi di malaffare e intimidazione”.

Lega – Fratelli d’Italia – Noi Moderati – Forza Italia – Lamezia domani