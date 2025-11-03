Il PD di Lamezia: “Solidarietà ai commercianti, serve una risposta forte dello Stato”

Condividi

“Il Partito Democratico di Lamezia Terme esprime la più ferma condanna e la totale solidarietà nei confronti dei commercianti lametini vittime dei gravissimi atti intimidatori verificatisi in questi ultimi giorni, culminati con l’ordigno esploso contro un negozio di ottica su Corso Nicotera e l’azione contro un negozio di abbigliamento in Via XX Settembre, come riportato dalle cronache.

Questi episodi rappresentano una drammatica e inaccettabile escalation di danneggiamenti e violenza che riporta Lamezia Terme a un clima di paura che pensavamo superato. È inaccettabile che i commercianti, cuore pulsante della nostra economia, debbano subire minacce e attentati, mettendo a rischio il loro lavoro, i loro sacrifici e la serenità dell’intera comunità. L’ombra del racket e dell’intimidazione criminale non può e non deve tornare a soffocare le speranze di ripresa della città.

Di fronte a tale gravità, il PD di Lamezia Terme chiede con forza un immediato e deciso rafforzamento dei presidi delle Forze dell’Ordine sul territorio. Sollecitiamo l’attenzione della Prefettura di Catanzaro affinché vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire maggiore sicurezza, in particolare nelle aree maggiormente colpite, attraverso una più capillare e visibile presenza dello Stato. È fondamentale un segnale inequivocabile di contrasto alla criminalità organizzata e comune.

Inoltre, il silenzio dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, che fino ad oggi non hanno espresso una chiara e pubblica presa di posizione in merito a questi gravi fatti, è incomprensibile e inopportuno. La città ha bisogno di un Sindaco che sia guida e riferimento, capace di esprimere immediatamente la vicinanza delle Istituzioni alle vittime e di condannare senza riserve la violenza.

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di rompere questo silenzio, di manifestare concretamente solidarietà ai commercianti e di coordinarsi con le Autorità di Pubblica Sicurezza per affrontare congiuntamente l’emergenza. L’Amministrazione non può ignorare chi, con coraggio, tiene vive le attività economiche della città.

Il Partito Democratico di Lamezia Terme non lascerà soli i commercianti e i cittadini onesti. Saremo in prima linea per la legalità, invitando tutti a denunciare e a isolare chi tenta di imporre la legge del più forte”.

Il Partito Democratico di Lamezia Terme