Furgiuele (Lega): “Solidarietà e vicinanza ai commercianti colpiti da atti intimidatori a Lamezia”

Il deputato della Lega Domenico Furgiuele esprime ferma condanna e profonda solidarietà in seguito ai gravi episodi verificatisi nella notte a Lamezia Terme, dove due ordigni sono esplosi davanti a un negozio di ottica su Corso Nicotera e a un’attività di abbigliamento in via XX Settembre.

«Si tratta di fatti gravissimi e inaccettabili — dichiara l’onorevole Furgiuele — che colpiscono non solo due attività commerciali, ma l’intera comunità lametina, fatta di persone oneste che ogni giorno lavorano con sacrificio e dedizione. A loro, ai titolari delle attività coinvolte e alle loro famiglie, esprimo la mia piena vicinanza e quella del movimento che rappresento».

«Lamezia è una città viva e laboriosa, che non può e non deve arrendersi di fronte a simili gesti intimidatori. La risposta deve essere ferma e unitaria: istituzioni, cittadini e forze sane del territorio devono continuare a difendere il diritto alla legalità, al lavoro e alla serenità».

«Confido — conclude Furgiuele — nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. Ai commercianti lametini ribadisco che lo Stato è presente e vicino: nessuno è solo di fronte alla violenza e alla paura».