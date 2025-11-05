Lamezia, Massimo Cristiano (Lega): “Al via i lavori per il ripristino dell’illuminazione su Via Dante a Sant’Eufemia”

Condividi

“Sono iniziati i lavori di scavo e sostituzione dei pali, per il ripristino dell’illuminazione pubblica su Via Dante Sant’Eufemia, un intervento atteso da tempo dai residenti e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono questa importante arteria cittadina.

Si tratta di un risultato frutto di un lavoro portato avanti in questi mesi in modo costante e silenzioso dal sottoscritto, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e decoro urbano in una zona strategica della città.

Questa misura, fortemente richiesta e voluta dai cittadini, va nella direzione della tutela e della salvaguardia dell’incolumità pubblica, perché la pubblica illuminazione significa anche sicurezza: strade più illuminate sono strade più sicure, per chi vi transita e per chi vi abita.

Un’iniziativa che testimonia la fiducia e le grandi aspettative che la cittadinanza ripone nell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Murone, impegnata quotidianamente a dare risposte concrete alle esigenze del territorio.

Un ringraziamento particolare va agli uffici comunali preposti, al Dirigente di settore e alla ditta City Greenlight, che con professionalità e dedizione stanno portando avanti un’opera importante per l’intera comunità lametina.

Il ripristino dell’illuminazione pubblica su Via Dante Sant’Eufemia rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione verso il territorio e le sue esigenze, segno tangibile di un impegno concreto e continuo per il miglioramento dei servizi cittadini da parte di tutto il Gruppo Consiliare Lega composto dai Consiglieri Villella e Mastroianni e dell’Assessore D’Amico”.

Così il Capo gruppo Lega Consiglio Comunale Massimo Cristiano.