Salvatore Cirillo (FI) alla guida del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Calabria ha scelto il suo nuovo presidente: è Salvatore Cirillo, esponente di Forza Italia, eletto a scrutinio segreto con 23 preferenze sui 31 consiglieri presenti. Otto le schede bianche.

Nel corso della seduta, l’Aula ha inoltre rinnovato le altre cariche dell’Ufficio di Presidenza. La vicepresidenza è stata affidata a Giacomo Pietro Crinò (lista Occhiuto Presidente), che ha ottenuto 17 voti, e a Giuseppe Ranuccio del Partito democratico, che ne ha raccolti 11. Due voti sono andati a Giuseppe Falcomatà.

Completano l’organigramma i nuovi segretari-questori: Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia), eletta con 21 preferenze, e Ferdinando Laghi (lista Tridico Presidente), che ha totalizzato 10 voti.