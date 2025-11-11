HapuEditore

Salvatore Cirillo (FI) alla guida del Consiglio regionale
Salvatore Cirillo (FI) alla guida del Consiglio regionale

11 Nov 2025
redazione Corriere di Lamezia
Il Consiglio regionale della Calabria ha scelto il suo nuovo presidente: è Salvatore Cirillo, esponente di Forza Italia, eletto a scrutinio segreto con 23 preferenze sui 31 consiglieri presenti. Otto le schede bianche.

Nel corso della seduta, l’Aula ha inoltre rinnovato le altre cariche dell’Ufficio di Presidenza. La vicepresidenza è stata affidata a Giacomo Pietro Crinò (lista Occhiuto Presidente), che ha ottenuto 17 voti, e a Giuseppe Ranuccio del Partito democratico, che ne ha raccolti 11. Due voti sono andati a Giuseppe Falcomatà.

Completano l’organigramma i nuovi segretari-questori: Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia), eletta con 21 preferenze, e Ferdinando Laghi (lista Tridico Presidente), che ha totalizzato 10 voti.


