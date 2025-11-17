Lamezia, weekend senza traffico a Corso Numistrano: Raso, Bevilacqua e Branca propongono la pedonalizzazione serale

Condividi

“Corso Numistrano rappresenta una delle principali arterie del centro cittadino di Lamezia Terme, con un forte valore commerciale, turistico e sociale. Negli ultimi anni molte città italiane hanno adottato politiche di pedonalizzazione serale nei weekend per favorire:

• una maggiore vivibilità urbana,

• la sicurezza di residenti e visitatori,

• il sostegno alle attività commerciali,

• la fruizione degli spazi pubblici in maniera sostenibile.

La pedonalizzazione temporanea è una pratica diffusa che ha già generato risultati positivi anche in molte realtà calabresi, come Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria

Queste esperienze confermano che limitare il traffico nelle ore serali contribuisce a creare un centro più vivo, attrattivo e competitivo.

Proposta operativa

1. Chiusura al traffico di Corso Numistrano

• Giorni: sabato e domenica

• Orari: sabato dalle 20:00 alle 24:00

Orari : domenica dalle 18:00 alle 24:00

• Ambito: tratto centrale di Corso Numistrano, con deviazioni comunicate in anticipo alla cittadinanza.

2. Obiettivi

• Favorire il passeggio serale e una migliore fruizione dello spazio pubblico.

• Offrire un ambiente più sicuro e accogliente per famiglie, giovani e anziani.

• Sostenere bar, ristoranti, gelaterie e attività commerciali del centro.

• Ridurre inquinamento acustico e atmosferico nelle fasce serali più frequentate.

3. Particolare attenzione al periodo natalizio

Si propone che la sperimentazione abbia inizio in un periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze nel centro cittadino grazie alle iniziative natalizie. L’avvio della sperimentazione in questa fase consentirebbe una valutazione più chiara e completa dell’efficacia della misura.

Si propone pertanto al Consiglio comunale di approvare la presente misura in via sperimentale per tre mesi, con eventuale proroga sulla base dei risultati ottenuti”.

Così i Consiglieri proponenti: Raso Marialucia – Bevilacqua Gianpaolo – Oscar Branca del Gruppo consiliare Gianpaolo sindaco del popolo.