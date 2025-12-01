Lamezia, strade impraticabili, i consiglieri Branca, Bevilacqua e Raso esprimono malcontento nei confronti dell’amministrazione comunale

Condividi

Le condizioni delle infrastrutture stradali di Lamezia Terme destano crescente preoccupazione. La proliferazione di buche, dissesti e tratti quasi impraticabili compromette seriamente la viabilità quotidiana, generando un diffuso senso di abbandono tra i cittadini. Da tempo si osserva un progressivo deterioramento del manto stradale.

Tale situazione non incide unicamente sulla mobilità di coloro che quotidianamente percorrono le strade cittadine per ragioni lavorative o personali, ma rappresenta altresì un ostacolo significativo per i mezzi di soccorso e di servizio, i quali si trovano a transitare su percorsi gravemente compromessi, con potenziali ripercussioni negative sulla salute di pazienti con traumi gravi.

“Le condizioni delle strade sono inaccettabili e si rileva una mancanza di intervento da parte dell’Amministrazione Comunale”, dichiarano i consiglieri Branca, Bevilacqua e Raso, del Gruppo consiliare Gianpaolo Bevilacqua Sindaco.

Lamezia necessita di una programmazione di manutenzione ordinaria volta a garantire la sicurezza della viabilità cittadina, attualmente carente su tutto il territorio comunale sia per gli automobilisti che per i pedoni.

Continueremo a segnalare e a sollecitare l’amministrazione comunale affinché assicuri una viabilità sicura in città, considerando che i cittadini contribuiscono con le proprie imposte senza beneficiare di servizi efficienti”.