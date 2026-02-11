Calabria, erosione costiera e maltempo, il Pd chiede di ‘accelerare gli interventi e garantire sicurezza alle comunità’

Condividi

Il Pd Calabria esprime forte preoccupazione per le condizioni delle coste regionali prodotte dai fenomeni erosivi. In diversi tratti il mare, infatti, continua ad avanzare nonostante la programmazione di interventi già finanziati. “Alla vigilia di nuove perturbazioni previste nelle prossime ore – si legge in un comunicato ufficiale del partito, guidato dal senatore Nicola Irto – è doveroso richiamare l’attenzione sulla fragilità del nostro territorio. Serve quindi un’azione preventiva, organica e tempestiva”. Secondo i dem, “è necessario fare chiarezza sullo stato di attuazione dei progetti previsti, sui tempi di realizzazione e sull’effettivo utilizzo delle risorse stanziate”. “È una questione di responsabilità – evidenzia il Pd – anzitutto verso le comunità costiere, verso le attività economiche che vivono di turismo e pesca, verso il patrimonio ambientale e paesaggistico della Calabria”. Il Pd Calabria chiede quindi un aggiornamento pubblico sul cronoprogramma degli interventi e sollecita un’accelerazione delle procedure, anche attraverso un maggiore coordinamento tra Regione, Governo e amministrazioni locali. “La sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico devono rappresentare una priorità stabile dell’agenda dei governi nazionale e regionale. Il cambiamento climatico impone scelte lungimiranti e – concludono i dem calabresi – un’adeguata capacità amministrativa”.