Lamezia, Gianturco: “Al via la Settimana dell’Edilizia Scolastica: monitoraggio serrato per garantire l’apertura delle scuole”

Lamezia – “Prenderà il via la prossima settimana, nell’ambito dei lavori della V Commissione Consiliare ‘Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio’, un ciclo di sedute interamente dedicato al monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi di edilizia scolastica sul territorio comunale”. A dichiararlo è Mimmo Gianturco, consigliere comunale e Presidente della V Commissione Consiliare Permanente della Città di Lamezia Terme.

“L’obiettivo è chiaro – sottolinea Gianturco – verificare puntualmente tempi, criticità e cronoprogrammi dei lavori in corso presso il plesso ‘Maggiore Perri’, l’Istituto Comprensivo di Sant’Eufemia, la scuola dell’infanzia di Via delle Rose e i nuovi asili nido, per garantire l’apertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza e funzionalità per il nuovo anno scolastico. La Commissione dal 16 al 20 febbraio procederà con un’analisi dettagliata di ciascun intervento, acquisendo relazioni tecniche e aggiornamenti ufficiali da parte del Settore competente, con l’audizione del Dirigente e dei responsabili tecnici”.

“La scuola è una priorità assoluta – continua il Presidente – il nostro compito è vigilare, monitorare e accompagnare l’attività amministrativa affinché ogni plesso sia pronto nei tempi previsti. Non si tratta solo di opere pubbliche, ma di garantire ai nostri ragazzi ambienti sicuri, dignitosi e adeguati alla crescita e alla formazione. L’attività della Commissione Consiliare si inserisce in un percorso di controllo e coordinamento continuo – conclude Mimmo Gianturco – finalizzato ad assicurare trasparenza, rispetto dei tempi e piena efficienza degli interventi programmati”.