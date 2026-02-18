Lamezia, De Biase (FI): ‘Informiamo la cittadinanza sulle procedure per la manutenzione delle strade’

Condividi

Lamezia Terme – “In un incontro con il Sindaco Mario Murone, in merito alle tante segnalazioni relative alla presenza di buche lungo alcune strade cittadine e alle richieste di intervento anche durante le giornate di pioggia, si ritiene opportuno fornire un chiarimento tecnico.

Gli interventi di ripristino del manto stradale, per essere efficaci e duraturi, devono essere eseguiti in condizioni meteorologiche adeguate. La presenza di pioggia o di umidità impedisce infatti la corretta adesione del conglomerato bituminoso al fondo stradale e non consente una compattazione ottimale del materiale. In tali condizioni, l’intervento rischia di risultare temporaneo e di deteriorarsi in tempi molto brevi, con conseguente spreco di risorse pubbliche.

La politica, il governo comunale, il sindaco e’ vicino ai cittadini, comprendendo pienamente il disagio, la preoccupazione e anche la rabbia di chi ogni giorno si trova ad affrontare buche, rallentamenti e situazioni di potenziale pericolo ed è dovere delle istituzioni ascoltare.

Sicuramente le condizioni meteorologiche straordinarie , hanno aggravato criticità già esistenti, rendendo necessari interventi urgenti e strutturali. La manutenzione delle strade è una priorità e per giusta informazione si sta lavorando per accelerare ogni procedura possibile, compresa una mappatura puntuale delle situazioni più critiche. I lavori partiranno non appena le condizioni meteo lo consentiranno in modo stabile, così da garantire interventi efficaci e duraturi.

Si confida nella collaborazione e nel senso di comunità per superare insieme questa fase di difficoltà. L’impegno è massimo, la presenza costante, l’ascolto attivo. I cittadini non sono soli”.

Così il Segretario FI Lamezia, Salvatore De Biase.