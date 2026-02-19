Decreto maltempo, oltre un miliardo per le aree colpite: Minasi parla di ‘intervento importante’

Condividi

Decreto maltempo, oltre un miliardo alle popolazioni colpite. La senatrice Minasi: «Intervento importante, ora ripartiamo»

La Senatrice Tilde Minasi ha commentato lo stanziamento approvato dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare i danni causati dal maltempo che, nei giorni scorsi, ha colpito duramente Calabria, Sicilia e Sardegna, provocando ingenti danni a famiglie, imprese e infrastrutture.

Gli interventi previsti

Dopo un primo stanziamento da 100 milioni di euro, destinato all’immediata gestione dell’emergenza, il Governo ha approvato un nuovo pacchetto di misure dal valore complessivo superiore a un miliardo di euro, finalizzato a sostenere i territori colpiti e a favorire il ripristino delle condizioni di normalità.

Secondo quanto riferito, i fondi saranno gestiti dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, nominato commissario delegato per l’emergenza.

Le dichiarazioni

La Senatrice Minasi ha espresso apprezzamento per la rapidità dell’intervento, sottolineando l’importanza delle risorse stanziate per sostenere famiglie e imprese danneggiate. Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle ulteriori misure previste dal decreto, tra cui: sospensione dei termini fiscali e dei mutui, semplificazioni in materia ambientale, sostegni al reddito, aiuti alle imprese esportatrici e del settore turistico e interventi collegati al decreto bollette per la riduzione dei costi energetici.

La Senatrice ha inoltre rivolto un ringraziamento alla Protezione Civile per il lavoro svolto durante le fasi più critiche dell’emergenza.

Il contesto

Il maltempo, alimentato dal ciclone denominato “Harry”, ha provocato danni diffusi in diverse aree del Mezzogiorno, rendendo necessari interventi straordinari per la messa in sicurezza del territorio e il sostegno alle comunità colpite.