La Lega Lamezia ringrazia la cittadinanza per la raccolta a favore della sibaritide

La Sezione della Lega di Lamezia Terme desidera esprimere il più profondo ringraziamento a tutti i cittadini che, con generosità e spirito di comunità, hanno preso parte alla raccolta di beni di prima necessità destinati alle popolazioni della Sibaritide, duramente colpite dall’esondazione del Crati.



“Grazie alla sensibilità e alla concreta partecipazione della nostra cittadinanza, è stato possibile raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, materiale per la pulizia e prodotti destinati all’infanzia, che saranno consegnati alle famiglie più bisognose”.

In serata, tutto il materiale raccolto è stato trasportato a Sant’Eufemia e caricato su un furgone che nelle prossime ore raggiungerà la Piana di Sibari, portando così l’aiuto e la solidarietà dei lametini a chi, in questo momento, vive una situazione di grande difficoltà.

“La Lega Lamezia conferma così la propria vocazione di partito e movimento vicino ai bisogni reali della gente calabrese, sempre pronta a tradurre la solidarietà in azioni concrete e tangibili, a sostegno delle comunità messe a dura prova dalle emergenze.

“La chiusura ufficiale della raccolta segna non un punto d’arrivo, ma un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di impegno civico e vicinanza umana che da sempre anima la nostra azione politica e sociale. Un sincero grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando come la solidarietà, quando è autentica, riesce a unire e a dare forza all’intera Calabria.”