Lamezia, Lidia Vescio (Pd): “Ho depositato una mozione per chiedere un intervento immediato sull’ex Cinema Grandinetti. Basta degrado e abbandono”

“Ho depositato una mozione in Consiglio Comunale per chiedere interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dell’area dell’ex Cinema Grandinetti di Sambiase, un luogo simbolo della nostra comunità che oggi versa in condizioni di degrado non più accettabili.

Ogni giorno centinaia di cittadini transitano davanti a quell’area: famiglie, bambini, anziani e studenti sono costretti a convivere con rifiuti, vegetazione infestante e uno stato di abbandono che rappresenta un serio problema di sicurezza e di igiene pubblica. Non possiamo continuare a tollerare una situazione che mette a rischio la salute dei cittadini, favorisce episodi di vandalismo e illegalità e mortifica l’immagine di un quartiere che merita rispetto e attenzione. L’ex Cinema Grandinetti non è soltanto un edificio abbandonato, ma un pezzo della storia e dell’identità di Sambiase. Con questa mozione chiedo all’Amministrazione comunale di intervenire con la massima urgenza per ripulire l’area, eliminare i rifiuti, effettuare lo sfalcio della vegetazione, predisporre eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione, mettere in sicurezza l’immobile e intensificare i controlli per prevenire occupazioni abusive e atti vandalici. Chiedo inoltre che il Consiglio Comunale venga aggiornato sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione finanziato con i fondi PON Metro Plus, affinché la città conosca tempi e modalità di recupero di un bene così importante. Non possiamo più aspettare. Il degrado non può diventare normalità, restituire sicurezza, decoro e dignità a quest’area significa tutelare i cittadini e dare un segnale concreto di attenzione verso Sambiase e tutta Lamezia Terme. Mi auguro che questa mozione venga discussa e approvata in tempi rapidi”.

Così Lidia Vescio, Consigliera Comunale, Partito Democratico