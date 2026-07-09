Lamezia, plauso dei Giovani Democratici per la nomina dell’imprenditore lametino Notarianni in Coldiretti

I Giovani Democratici di Lamezia Terme esprimono le più vive congratulazioni a Michelangelo Notarianni per la sua nomina a delegato interprovinciale di Coldiretti Giovani Impresa Calabria per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso per un giovane imprenditore lametino che, attraverso il proprio impegno e la propria esperienza nel settore agricolo, rappresenterà le istanze e le prospettive di centinaia di giovani imprenditori del territorio.

L’agricoltura continua a rappresentare uno dei pilastri economici e identitari della nostra comunità e il protagonismo delle nuove generazioni costituisce una condizione indispensabile per affrontare le sfide dell’innovazione, della sostenibilità e della competitività delle nostre produzioni.

La nomina di Michelangelo Notarianni testimonia ancora una volta la capacità della città di Lamezia Terme di esprimere giovani competenti, preparati e profondamente legati al proprio territorio, capaci di assumere ruoli di responsabilità a livello sovraprovinciale.

A Michelangelo rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà svolgere questo importante incarico con competenza, passione e spirito di servizio, contribuendo alla crescita del comparto agricolo e alla valorizzazione delle eccellenze della nostra terra.

La nomina è avvenuta nei giorni scorsi durante l’assemblea interprovinciale di Coldiretti Giovani Impresa Calabria riunita a Curinga, dove Notarianni è stato scelto come nuovo delegato per le province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.