Incendi e strade abbandonate, Barbuto (M5S): ‘Regione senza visione. Piani AIB sulla carta, ma Province senza risorse. Servono interventi straordinari subito’

La consigliera regionale Elisabetta Barbuto denuncia il divario tra la programmazione antincendio della Regione e le condizioni reali degli Enti locali: personale insufficiente, margini stradali invasi dalla vegetazione e monitoraggi inefficaci. Presentata un’interrogazione urgente alla Giunta.

Emergenza incendi in tutta la Calabria

«La Calabria brucia da nord a sud: autostrade bloccate dal fumo sul Pollino, fiamme a ridosso delle abitazioni nel Vibonese e nel Catanzarese, roghi in aree industriali e depositi nel Crotonese. Di fronte a questo scenario drammatico, la risposta della Regione rischia di rivelarsi un’illusione ottica se alle parole e alle strategie teoriche non seguono i fatti e le risorse sul territorio». A denunciarlo è la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Elisabetta Barbuto, che ha depositato un’interrogazione urgente indirizzata al Presidente della Giunta e agli Assessori competenti per fare luce sul grave corto circuito tra la programmazione regionale antincendio (Piano AIB 2026) e la reale situazione in cui versano gli Enti locali e la rete viaria calabrese.

Il Piano AIB e la realtà delle Province

«Il Piano AIB della Regione – spiega Barbuto – indica nella prevenzione e nella pulizia delle fasce di interfaccia e dei margini stradali gli elementi chiave per evitare che gli incendi si propaghino. Ma la realtà che ci rappresentano le Province è sconfortante e delinea un vero e proprio abbandono dei territori». A confermare il quadro è una risposta formale del Settore Viabilità della Provincia di Catanzaro al Codacons, che evidenzia numeri impietosi: per garantire la manutenzione di circa 1.800 km di rete stradale, la Provincia dispone di soli 15 operatori su strada. Con oltre 3.000 km di pertinenze da ripulire, il carico diventa ingestibile. I continui tagli ai trasferimenti statali e regionali impediscono all’Ente di assicurare gli interventi minimi di sfalcio dell’erba e pulizia delle cunette, mentre la scarsità di risorse rischia di far andare deserte le gare per le ditte esterne.

Un corto circuito istituzionale

«Siamo davanti a un corto circuito istituzionale inaccettabile», incalza Barbuto. «Da una parte la Regione approva piani antincendio dettagliati; dall’altra lascia Province e Comuni a secco di risorse ed energie umane, trasformando i cigli delle nostre strade in vere e proprie micce pronte a devastare boschi, centri abitati e attività commerciali». A questo si aggiungono dubbi e perplessità sollevati dagli operatori sul campo circa l’effettiva incisività dei sistemi di monitoraggio e sorveglianza tramite droni.

Le richieste alla Giunta regionale

Con l’interrogazione presentata, Barbuto chiede risposte immediate e impegni concreti: fondi straordinari urgenti per Province e Comuni per lo sfalcio della vegetazione secca e la bonifica dei margini stradali; un coordinamento reale tra Piano AIB e capacità operativa degli Enti locali; una verifica sull’efficacia dei sistemi di monitoraggio tramite droni e della Control Room regionale; un piano straordinario di bonifica delle cunette e dei rifiuti abbandonati lungo le carreggiate per tutelare automobilisti e cittadini.

La prevenzione come responsabilità concreta

«La prevenzione non si fa a parole o con i proclami a mezzo stampa – conclude Barbuto – ma garantendo agli Enti di prossimità i mezzi e le risorse per mettere in sicurezza il territorio prima che scoppi l’emergenza. La Giunta intervenga subito prima che la situazione diventi irreversibile».