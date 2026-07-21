Politica

Lamezia, Rubino (Lega): ‘I voucher estivi sono una risposta concreta alle famiglie. Bene il lavoro dell’assessore Gianturco’

21 Lug 2026
redazione Corriere di Lamezia
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Il rappresentante della Lega Salvini Premier interviene sull’avviso “La Mia Estate”, esprimendo apprezzamento per la misura e chiarendo che i limiti anagrafici non dipendono dal Comune ma dalla deliberazione regionale. “Le famiglie meritano risposte, non polemiche basate su informazioni errate”.

Apprezzamento per la misura e per il lavoro dell’assessore Gianturco
«Esprimo sincero apprezzamento per la pubblicazione dell’avviso La Mia Estate, che prevede voucher fino a 3.000 euro per favorire la partecipazione di bambini e ragazzi con disabilità alle attività estive. Un plauso all’impegno profuso dall’Assessore Mimmo Gianturco». A dichiararlo è Carmine Rubino, della Lega Salvini Premier, dopo un confronto con gli esponenti del movimento e del partito locale.

Un aiuto reale alle famiglie
«Ci sono provvedimenti che meritano di essere valorizzati perché incidono concretamente sulla vita delle persone. I voucher destinati ai ragazzi con disabilità rappresentano un aiuto reale alle famiglie, consentendo ai giovani di partecipare a percorsi educativi, ricreativi e di socializzazione e rafforzando il principio di un welfare che non lascia indietro nessuno».

Rubino sottolinea il ruolo dell’assessore Gianturco: «Ha seguito con attenzione questo percorso, trasformando una misura finanziata dalla Regione Calabria in un’opportunità concreta per il nostro territorio. È questa l’idea di politica che condividiamo: lavorare con serietà, costruire risposte e utilizzare al meglio le risorse disponibili nell’interesse dei cittadini».

Sulle polemiche: “Serve verità dei fatti, non confusione”
Rubino interviene anche sulle critiche sollevate da alcune forze politiche: «Dispiace assistere a polemiche che rischiano di generare soltanto confusione. È giusto aprire un confronto se si ritiene che la platea dei beneficiari debba essere più ampia, ma è altrettanto corretto ricordare che l’avviso dell’Ambito Territoriale Sociale recepisce quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 371 del 30.06.2026».

I limiti anagrafici sono regionali, non comunali
Rubino chiarisce: «La Regione ha individuato come destinatari della misura i ragazzi tra i 6 e i 19 anni. Attribuire questa scelta all’amministrazione comunale significa non conoscere gli atti. Il confronto politico è legittimo, ma deve partire dalla verità dei provvedimenti».

Le famiglie meritano risposte, non polemiche
«Le famiglie meritano risposte concrete, non polemiche costruite su informazioni improvvisate, incomplete o non veritiere», conclude Rubino.

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