Lamezia guarda al futuro: prevenzione, tutela del territorio e valorizzazione del patrimonio. Il plauso dei consiglieri Saullo, Lorena e Raso

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia esprimono soddisfazione per l’approvazione dell’Accordo Quadro con Calabria Verde, definendolo una scelta politica lungimirante che rafforza sicurezza, prevenzione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Lamezia Terme.

Una scelta politica chiara per la sicurezza e la prevenzione

I consiglieri comunali Saullo Alessandro, Lorena Antonio e Raso Giovanni Manuel esprimono grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale dell’Accordo Quadro con Calabria Verde, uno strumento concreto che consentirà di rafforzare gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico, di tutela ambientale e di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della nostra città. Si tratta di una scelta politica chiara e lungimirante, che mette al centro la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del territorio. La prevenzione rappresenta oggi la migliore risposta ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi che sempre più frequentemente interessano anche Lamezia Terme.

Programmazione immediata degli interventi

Nei prossimi giorni, insieme ai referenti di Calabria Verde, ci metteremo al lavoro per definire i siti e i tempi di intervento, così da programmare in maniera puntuale le attività necessarie alla tutela del territorio. Questo passaggio sarà fondamentale per rendere l’accordo immediatamente operativo e garantire interventi efficaci e tempestivi.

Ringraziamenti al Sindaco, al Vicesindaco e alla filiera istituzionale regionale

Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco per aver condiviso e sostenuto con convinzione questo importante percorso amministrativo, e al Vicesindaco Michelangelo Cardamone per il costante impegno e l’attenzione dedicata a un’iniziativa che rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza e sulla valorizzazione del territorio. Un sincero ringraziamento va inoltre all’Assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro e al Consigliere regionale Giampaolo Bevilacqua, che rappresentano quella filiera istituzionale che, quando opera in sinergia e con spirito di collaborazione, è capace di portare frutti e risultati concreti per il territorio. La loro vicinanza e il costante impegno a sostegno della città di Lamezia Terme confermano quanto sia importante il dialogo tra i diversi livelli istituzionali per trasformare le esigenze del territorio in interventi efficaci e opportunità di sviluppo.

Collaborazioni istituzionali per interventi concreti

Questo risultato conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di programmare gli interventi con serietà, creando collaborazioni istituzionali capaci di produrre benefici concreti per la collettività. Lavorare insieme agli enti regionali significa ottimizzare le risorse, accelerare gli interventi e garantire una manutenzione costante del patrimonio ambientale e infrastrutturale.

Valorizzazione delle aree archeologiche e dei beni storici

Particolarmente significativa è anche l’attenzione riservata alla valorizzazione delle aree archeologiche e dei beni storici cittadini. Luoghi simbolo come l’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia, gli Scavi di Terina, il Castello Normanno Svevo e il Bastione dei Cavalieri di Malta rappresentano una parte fondamentale dell’identità culturale di Lamezia Terme e meritano di essere preservati e valorizzati quale patrimonio da consegnare alle future generazioni e risorsa strategica per lo sviluppo turistico della città.

Una città che guarda al futuro con responsabilità

Come consiglieri comunali continueremo a sostenere ogni iniziativa che coniughi sicurezza, sviluppo e tutela del territorio, perché amministrare significa guardare al futuro con responsabilità, trasformando la programmazione in opere concrete e restituendo ai cittadini una città sempre più sicura, curata e valorizzata. Lamezia Terme ha bisogno di una politica che scelga la strada della prevenzione, della pianificazione e della concretezza. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una città più forte, più sicura e sempre più attenta alla tutela del proprio patrimonio ambientale, storico e culturale.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia a Lamezia Terme

Alessandro Saullo

Giovanni Manuel Raso

Antonio Lorena