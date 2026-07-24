Nasce a Lamezia Terme il comitato cittadino di ‘Progetto Civico Italia’

LAMEZIA TERME (CZ)- Nasce oggi a Lamezia Terme il comitato cittadino di Progetto Civico Italia, espressione locale del movimento nazionale guidato da Alessandro Onorato.

Il nucleo promotore è formato da alcuni dei protagonisti impegnati nelle ultime elezioni amministrative che, all’interno della coalizione del centro sinistra, ha ottenuto un risultato molto positivo.

Il gruppo di giovani e professionisti dalle ultime elezioni comunali è rimasto attivo ed ha deciso di restare unito e di continuare a lavorare insieme, come laboratorio permanente di proposte e partecipazione.

Il fine è non disperdere le idee, l’entusiasmo e le competenze messe in campo nell’ultima campagna elettorale, ma continuare a metterle a disposizione della città.

Il nuovo soggetto nasce per rispondere a un bisogno reale: creare uno spazio progressista aperto alla partecipazione e al futuro del territorio. Un civismo concreto, dentro il centrosinistra con le persone e i temi al servizio della collettività.

«Il nostro civismo non è un’etichetta usata solo per le elezioni, ma un impegno di tutti i giorni» – spiegano i promotori del comitato. «Ci riconosciamo con convinzione nel centrosinistra e nel campo progressista, con un approccio riformista e pragmatico. Vogliamo essere un punto di incontro aperto a tutti i lametini che vogliono occuparsi della propria città, parlando di temi concreti e trovando soluzioni.

Il comitato è guidato da donne e uomini radicati nel territorio, già attivi nel sociale, nell’associazionismo e nella tutela dei diritti.

Il lavoro del gruppo si concentrerà su alcuni temi principali tra i quali:

-Salute e benessere: difesa della sanità pubblica, stili di vita sani, più accesso alle cure e ai servizi socio-sanitari vicino ai cittadini. -Sociale e inclusione: sostegno alle famiglie e alle persone più fragili, lotta alla povertà. -Ambiente e rigenerazione urbana: una città più pulita, sostenibile e a misura di cittadino. – -Legalità ed educazione: strumenti per la crescita e il riscatto dei più giovani.

-Parità di genere e diritti: contro ogni discriminazione, per una comunità più equa. -Sviluppo economico e turismo: valorizzare Lamezia come hub strategico della regione.

Nei prossimi giorni verranno definite e ufficializzate le diverse cariche e i ruoli interni al comitato. Contestualmente, verranno resi noti i canali social ufficiali e l’indirizzo e-mail a cui fare riferimento.

Nelle prossime settimane il comitato organizzerà i primi incontri pubblici per presentare il programma e raccogliere l’adesione di chi vorrà partecipare e contribuire al nuovo progetto.