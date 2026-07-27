Lamezia, il Comune investe 495 mila euro per l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità: «Più qualità, continuità e un modello condiviso con il Terzo Settore»

La Giunta comunale avvia il nuovo percorso per l’organizzazione del servizio di assistenza specialistica per autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità. Scelta la co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore e stanziati 495 mila euro per l’anno scolastico 2026/2027. L’assessore Gianturco: «Inclusione significa garantire a ogni bambino la possibilità di vivere pienamente la scuola».

Un investimento per il diritto allo studio

Lamezia Terme – La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo che avvia il nuovo percorso per l’organizzazione del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità residenti nel Comune di Lamezia Terme e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, stanziando 495 mila euro per l’anno scolastico 2026/2027 e scegliendo lo strumento della co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore. «Garantire il diritto allo studio significa mettere ogni bambino nelle condizioni di vivere pienamente la scuola», afferma l’Assessore al Welfare Mimmo Gianturco, sottolineando come l’investimento rappresenti un presidio fondamentale di inclusione, autonomia e partecipazione.

Co-progettazione: un nuovo modello di amministrazione condivisa

L’Assessore al Welfare e alle Politiche Abitative Mimmo Gianturco evidenzia come la scelta della co-progettazione rappresenti un cambio di impostazione nell’organizzazione del servizio. «Servizi così delicati devono nascere dal confronto tra Comune, Terzo Settore, scuole e famiglie. Non cerchiamo semplicemente un soggetto che svolga un’attività, ma vogliamo costruire un progetto educativo capace di valorizzare professionalità, continuità degli interventi e personalizzazione del sostegno», spiega Gianturco.

Un investimento per il futuro della comunità

«Investire 495 mila euro significa investire sul futuro della nostra comunità», evidenzia l’Assessore. Una scuola realmente inclusiva è quella che permette a ogni studente di partecipare, crescere ed esprimere pienamente le proprie potenzialità. Gianturco ribadisce l’impegno dell’Amministrazione nel rafforzare tutti i servizi dedicati alle persone con disabilità e alle loro famiglie: «Il welfare non si misura dalle parole, ma dalla capacità delle istituzioni di trasformare i diritti in opportunità concrete».