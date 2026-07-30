Lamezia, Carnovale (Noi Moderati Donne): «Sport paralimpico, le pari opportunità diventano concrete»

«L’accordo tra il Comune di Lamezia Terme e il Comitato Italiano Paralimpico Calabria rappresenta un esempio concreto di come le pari opportunità possano tradursi in scelte capaci di incidere realmente sulla vita delle persone».

A esprimere apprezzamento per l’iniziativa è Irene Carnovale, neo responsabile provinciale di Catanzaro di Noi Moderati Donne, recentemente nominata dalla responsabile regionale Lea Concolino. Carnovale sottolinea il valore dell’accordo triennale, che prevede la concessione gratuita degli impianti sportivi comunali per le attività paralimpiche e per i progetti di avviamento allo sport nelle scuole.

«Rendere gli impianti accessibili senza costi e avvicinare i più giovani alle discipline paralimpiche significa rimuovere barriere non soltanto economiche, ma anche culturali. È questa l’idea di inclusione che vogliamo sostenere come Noi Moderati Donne: non limitarsi alle dichiarazioni di principio, ma creare le condizioni affinché ciascuno possa avere le stesse opportunità di partecipare, crescere e mettere a frutto le proprie capacità».

Carnovale richiama anche l’impegno della senatrice Giusy Versace, da anni punto di riferimento sui temi della disabilità, dello sport e dell’inclusione: «Il suo percorso ci ricorda quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di autonomia, partecipazione e cambiamento culturale».

«Come coordinamento provinciale di Noi Moderati Donne – conclude Carnovale – vogliamo partire proprio da iniziative come questa per costruire un lavoro sul territorio fatto di proposte concrete. Le pari opportunità non devono essere uno slogan: significano abbattere gli ostacoli che impediscono alle persone di partire dallo stesso punto. E lo sport è certamente uno dei luoghi migliori da cui cominciare».