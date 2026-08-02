Lamezia, cinghiali nel centro urbano, Vitale (Azione) deposita un’interpellanza urgente: «Serve l’immediata attivazione della filiera istituzionale»

Ieri la consigliera comunale Annita Vitale ha depositato un’interpellanza urgente a risposta orale sulla presenza sempre più frequente di gruppi di cinghiali nelle strade e nelle aree densamente abitate di Lamezia Terme.

«Non siamo più di fronte a episodi isolati – afferma Vitale – ma a un fenomeno ricorrente che sta generando forte preoccupazione tra i cittadini e che rappresenta un rischio concreto per l’incolumità delle persone, degli animali domestici e per la sicurezza della circolazione stradale».

Con l’interpellanza viene chiesto al Sindaco di attivare immediatamente l’intera filiera istituzionale competente, coinvolgendo Regione Calabria, Prefettura, Provincia e Polizia provinciale, ASP, Carabinieri Forestali e Ambito Territoriale di Caccia CZ1, e di convocare con urgenza un tavolo tecnico operativo.

L’obiettivo è definire con chiarezza competenze e interventi, predisporre un monitoraggio continuativo del fenomeno, una banca dati degli avvistamenti, individuare le vie di accesso degli animali al centro urbano e valutare le misure di controllo e cattura previste dalla normativa.

«La complessità delle competenze non può diventare un alibi per l’inerzia o tradursi in un rimpallo di responsabilità. Occorre un’azione coordinata, tempestiva e concreta. La tutela dell’incolumità pubblica non può attendere e la sicurezza dei cittadini è una priorità sempre»