Vittoria casalinga per l’Ecosistem Lamezia Soccer contro il Real Termini

Superba affermazione casalinga dell’Ecosistem Lamezia Soccer che al PalaSparti regola la pratica Real Termini con il risultato di 8-1.

Clima magnifico nell’impianto lametino addobbato a festa dagli ultras Orange, i quali hanno sospinto i propri beniamini non facendogli mai mancare il loro supporto, divenendo – come dichiarerà mister Carrozza nel post gara – il sesto uomo in campo.

Il risultato finale non deve, però, trarre in inganno: la partita è stata gara vera – specie nel primo tempo – e i siciliani hanno disputato una partita maschia e temeraria. Nella prima frazione di gioco sono proprio gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie al gol di Cirrincione. Lucchese e compagni impensieriscono ancora i lametini ma non fanno più male.

L’Ecosistem tiene botta nel miglior momento degli ospiti e inizia ad attaccare con continuità e pericolosità, riuscendo entro la fine del primo tempo a ribaltare lo score sul tabellone. Alla prima sirena si rientra negli spogliatoi col parziale di 2-1; gol nero-arancio di Deodato e Gagliardi.

Nella ripresa, dopo un primo momento di equilibrio, l’Ecosistem Lamezia dilaga. Inizia ad accrescere lo score capitan Deodato, che firma la doppietta personale, e poi arriva il bomber che non ti aspetti: Fabrizio Rotella! Il portiere lametino sigla una doppietta assurda, calciando due magnifici arcobaleni che terminano la loro parabola nella porta avversaria. Fra i due gol del numero 12 lametino, si inserisce anche la puntuale marcatura di Patamia.

Nel finale mister Carrozza effettua un po’ di rotazioni in campo, dando spazio ad alcuni giovani dell’Under19. Il classe 2004 Gigliotti capitalizza immediatamente il minutaggio offertogli dal coach, facendo scrivere per ben due volte il suo nome nel tabellino finale. L’Ecosistem Lamezia termina la partita con Zerbo in porta e quattro elementi juniores in gioco: Lo Scavo, Dongiovanni, Caputi e Gigliotti.

Grande gioia per il club e il pubblico Orange ma per la vera festa manca ancora un passo conclusivo, un piccolo passo che potrà regalare una grande gioia all’intera città.

CRONACA

Primo Tempo

● 17’00” Nei primi 3 minuti, l’Ecosistem ci prova con Caffarelli, Ecelestini e Caminero, ma non riesce a sfondare la difesa siciliana che seppur in affanno riesce a resistere;

● 16’46” Ecelestini trova il giusto spazio per violare la porta difesa da Dalba ma un fischio dell’arbitro annulla tutto;

● 15’38” Ecelestini ben servito da Gagliardi trova il modo di liberare il sinistro ma la mira è da rivedere;

● 14’32” è ancora Ecelestini, questa volta dalla distanza, a rendersi pericoloso;

● 13’16” Rotella deve superarsi per deviar in corner la conclusione di Lucchese;

● 10’46” tentativo di Patamia che scheggia il palo;

● 10’35” grande intervento di Rotella che nega il gol ai siciliani;

● 10’31” gli ospiti trovano il gol del vantaggio con Cirrincione;

● 10’08” ancora Rotella si oppone a Lucchese;

● 8’52” GOL ECOSISTEM: può esplodere di gioia il PalaSparti grazie al gol di capitan Deodato che riporta in equilibrio il risultato!

● 6’21” Gagliardi va vicinissimo al gol del vantaggio ma Dalba chiude bene lo specchio della porta;

● 5’19” Ecelestini dalla distanza: palla fuori;

● 4’08” GOL ECOSISTEM: si porta in vantaggio il Lamezia con il gol di Gagliardi;

● 3’12” ancora Gagliardi vicino alla terza rete.

Secondo Tempo

● 15’00” troppo altruismo per Patamia che, su assist di Caminero, anziché il tiro sceglie il velo non trovando però nessuno compagno;

● 14’17” bella conclusione di Patamia che impegna Dalba;

● 12’33” GOL ECOSISTEM: doppietta personale per il capitano Andrea Deodato, che sfrutta al meglio l’assist di Ecelestini, e a tu per tu con il portiere non sbaglia;

● 11’34” Deodato dal vertice destro dell’area va vicino alla tripletta;

● 10’50” splendida deviazione con la punta delle dita da parte di Rotella, che vola per negare il gol agli ospiti;

● 9’50” ghiotta occasione per gli Orange per aumentare il vantaggio ma la fortuna non aiuta Caffarelli;

● 8’49” GOL ECOSISTEM: ancora in spolvero Rotella, questa volta non con una parata ma addirittura con un gran gol, arcobaleno da porta a porta che colora di Orange il PalaSparti;

● 8’16” GOL ECOSISTEM: anche Patamia scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori e porta i lametini sul 5-1;

● 7’36” Real Termini col quinto di movimento; Deodato recupera palla e prova dalla distanza ma non centra porta;

● 7’13” GOL ECOSISTEM: incredibile doppietta di Rotella, che punisce la porta sguarnita dei siciliani;

● 4’12” Palumbo prova la conclusione dalla distanza ma Zerbo controlla senza problemi;

● 3’48” GOL ECOSISTEM: gran gol del classe 2004 Gigliotti: stop di petto e girata che non lascia scampo al portiere ospite;

● 3’19” Caffarelli e Patamia vicini al gol in due occasioni consecutive;

● 2’30” nelle file dell’Ecosistem spazio anche per Dongiovanni, Caputi e Lo Scavo, provenienti dall’U19. Proprio come Gigliotti.

● 0’14” GOL ECOSISTEM: doppietta di Gigliotti su bell’assist di Dongiovanni.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – REAL TERMINI 8-1

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Caffarelli, Caminero, Gagliardi.

Zerbo, Lo Scavo, Gigliotti, Caputi, Deodato, Patamia, Dongiovanni.

Allenatore: Sebastiano Carrozza

REAL TERMINI: Dalba, Mantia, Lucchese, Palumbo, De Sousa.

Perdichizzi, Fuschi, Damiani, Mondichiaro, Cirrincione.

All. Lembo

Marcatori: 9’29’’ Cirrincione (RT), 11’08” Deodato (L), 15’52” Gagliardi (L). 07’27″st Deodato (L), 11’11″st Rotella (L), 11’44″st Patamia (L), 12’47″st Rotella (L), 16’11″st e 19’46″st Gigliotti (L).