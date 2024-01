Sambiase, basta un goal di Trentinella per battere il Bocale

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Terza vittoria consecutiva per i giallorossi che, al “Mimì Pellicanò”, superano anche il Bocale. A decidere la sfida, il colpo di testa di Trentinella (al terzo centro consecutivo).

Il primo vero tiro verso lo specchio arriva dopo 8 minuti: calcio di punizione di Trentinella e colpo di testa di Colombatti bloccato da Mileto. Un primo tempo avaro di emozioni, dove ad essere protagonista è l’agonismo. Le azioni degne di nota, infatti, arrivano tutte da calci piazzati, in particolare quella più ghiotta della prima frazione, un calcio di punizione a tempo scaduto di Crucitti che termina di pochissimo a lato, con Mileto immobile. Ad inizio ripresa parte fortissimo il Sambiase e sblocca subito il match: Umbaca riceve sull’out di sinistra, sguardo in mezzo e cross perfetto per la testa di Trentinella che trova così il terzo goal consecutivo (il secondo di testa). Al 60esimo, dopo una serie di batti e ribatti il pallone arriva a Nicolau: il suo tiro è facile preda di Giuliani. All’82’ ci prova Alegria dalla lunga distanza, senza però impensierire l’estremo difensore giallorosso. Al 93esimo il Sambiase ha l’occasionissima per chiudere il match, ma Solomon davanti al portiere, non riesce a finalizzare.

BOCALE: Mileto, Barnofsky (Guglielmo, 31’ st), De Clò (Picone, 22’ st), Urruty (Licciardello, 33’ st), Baeza, Scoppetta, Arigò (Santapaola, 37’ st), Guerrisi, Alegria, Camilleri (Sapone, 9’ st), Nicolau. A disp. Marino, Neri, Billetta, Corda. All. Saviano

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Schirripa (S. Frasson, 45’ st), Monteiro, Colombatti, Strumbo, Trentinella (Cataldi, 17’ st), Solomon, Iania, Crucitti (Piriz, 42’ st), Umbaca. A disp. Martino, Caputo, Scandale, Alves, Vasapollo, Chiappetta. All. Morelli

MARCATORI: Trentinella 53’

ARBITRO: Pasqua da Vibo Valentia, assistenti Larosa (Vibo Valentia) e Panei (Vibo Valentia).

NOTE: ammoniti Solomon (S), Urruty (B), Trentinella (S), Crucitti (S). Angoli 3-3. Recupero 3’, 5’.