Ecosistem Lamezia Soccer: esordio in trasferta per gli Orange nella stagione 24-25

Sabato 12 ottobre segnerà l’inizio del cammino dell’Ecosistem Lamezia Soccer nel campionato di Serie A2 di Futsal. Per le Pantere Orange l’esordio avverrà in trasferta, a Sant’Andrea Apostolo sullo Jonio (CZ), ospite del Soverato Futsal, in una sfida che si preannuncia carica di emozioni e di aspettative per entrambe le squadre.

Dopo una preparazione estiva intensa, la formazione guidata dal nuovo mister Andrea Lombardo si appresta a inaugurare la nuova stagione con l’obiettivo di partire con il piede giusto. L’entusiasmo in casa Orange è palpabile, soprattutto dopo i tanti cambiamenti che hanno coinvolto il club, sia sul piano tecnico che societario.

L’Ecosistem Lamezia Soccer ha vissuto un’estate di rinnovamento, con l’inserimento di nuovi giocatori nel roster e la nomina di Davide Marchio a vicepresidente e Direttore Generale, portando nuova energia e ambizione alla società. Dopo una stagione che ha visto i lametini sfiorare i playoff, gli Orange puntano a consolidare la loro presenza in Serie A2, con una squadra pronta a competere anche per obiettivi più ambiziosi.

La trasferta contro il Soverato rappresenta un banco di prova importante per valutare lo stato di forma della squadra e la capacità di adattamento dei nuovi innesti. Il Soverato Futsal, dal canto suo, è una squadra ben organizzata che punta alle posizioni di vertice.

Mister Lombardo ha lavorato duramente in queste settimane per creare una squadra compatta e determinata, in grado di affrontare un campionato competitivo come quello di Serie A2. I tifosi lametini, che seguiranno con passione le Pantere Orange anche in trasferta, sperano in un debutto positivo, che possa segnare l’inizio di una stagione ricca di soddisfazioni.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di sabato 12 ottobre, e la sfida tra Ecosistem Lamezia Soccer e Soverato Futsal sarà uno dei match di cartello di questa prima giornata di campionato.

La stagione è ufficialmente iniziata e per l’Ecosistem Lamezia Soccer è tempo di dimostrare il proprio valore, con la grinta e la determinazione che da sempre contraddistinguono il club Orange.