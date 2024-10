Chiusura di stagione con il primo posto per il pilota calabrese Marco Paonessa

Condividi

Era nato come un sogno complicato, uno di quei sogni che più sono difficili e più nasce l’ostinazione di perseguirli. Inizia così la storia di Marco Paonessa, il giovane talento calabrese delle due ruote che nel 2024 corona l’ambizione di gareggiare al Trofeo Aprila RS660 grazie al supporto di uno staff che ha creduto nel suo talento, al team Gradara che lo ha sostenuto durante le corse e agli sponsor che hanno reso possibile tutto questo.

Questa stagione si conclude con uno straordinario risultato nonostante un avvio sfortunato per il giovane pilota a causa di un infortunio agli avambracci, seguito da un operazione al policlinico San Donato di Milano che ha compromesso 4 gare del campionato.

Ma la perseveranza è un dono che non manca al giovane motociclista che chiude l’anno siglando un PRIMO POSTO nella categoria Sportbike in Croazia nel campionato Alpeadria al Circuito di Grobnik e 5 posto assoluto insieme alla 600cc. Nell’ultimo weekend Marco Paonessa ha dimostrato una crescita notevole forte dell’esperienza di un’intera stagione che meritava una conclusione degna del suo talento. Una soddisfazione che si diffonde per tutti coloro che hanno creduto da sempre nel progetto, in primis da papà Nuccio, dagli sponsor e a seguire dal suo manager Andrea Veraldi che ha allestito per Marco uno staff degno della categoria e delle future ambizioni.

Conseguire il primato in un campionato estero, in un circuito mai gareggiato prima, è il sigillo per coronare l’indiscutibilità del potenziale di Marco Paonessa che merita sostegno da parte di tutti, in particolar modo Sponsor e Istituzioni per costruire un progetto capace di raggiungere progetti molto ambiziosi per il prossimo anno, e continuare a conseguire traguardi importanti in questo sport.

“Puntiamo a guardare avanti con orgoglio, fiducia e perseveranza puntando al futuro con grandi traguardi gareggiando ancora per il campionato italiano nel 2025 e anche con l’ambizione di partecipare al Mondiale Sportbike che si svolgerà nel 2026” conclude il manager e presidente dell’associazione MarkoPaonessa ASD.