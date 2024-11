Sambiase, seconda vittoria consecutiva: 3-0 casalingo contro la Nuova Igea Virtus

Condividi

Seconda vittoria consecutiva e secondo clean sheet: il Sambiase batte la Nuova Igea Virtus grazie alla doppietta di capitan Umbaca e al 100esimo goal di Ferraro.

Confermata per 9/11 la formazione che ha battuto a domicilio il Ragusa domenica scorsa: gli unici due cambi sono Dell’Acqua (alla prima da titolare) per Perri e Piriz per Cozza. Un Sambiase subito aggressivo già dai primi minuti e voglioso di tornare al successo in casa che manca dalla prima giornata: il primo tiro arriva dopo 5 minuti, Piriz recupera palla in scivolata e prova il sinistro dalla distanza, murato da un suo compagno di squadra. 10 minuti più tardi il Sambiase la sblocca: cross in mezzo di Tiveron, Ferraro lavora bene per Umbaca che, di sinistro, prima manda fuori giri un difensore avversario e poi batte Belmonte. Al 21esimo si vedono gli ospiti con la conclusione da fuori di Calafiore, facilmente bloccata da Giuliani. Al 27’ Ferraro mette in mezzo, Umbaca riesce ad anticipare Belmonte ma, da un angolo impossibile, trova solo l’esterno della rete. Al 29esimo un super Giuliani nega con due grandi interventi il pareggio agli ospiti: prima sul tiro di Di Piedi e poi, con una grandissima parata con la mano di richiamo, sul destro a giro, diretto all’incrocio dei pali, di Calafiore.

Nella ripresa, iniziano meglio gli ospiti che si fanno vedere dalle parti dell’area giallorossa con il destro ad incrociare di Di Piedi, al 54esimo, che Giuliani manda in corner. Al 57’, calcio d’angolo di Zerbo per la testa di Colombatti sul secondo palo: pallone che termina di poco alto. Al 64’ ci prova Carella su punizione da posizione defilata: sfera che sfiora la traversa. 60 secondi dopo l’Igea spreca clamorosamente la chance di fare 1-1: Di Piedi, solo davanti a Giuliani, sceglie la conclusione di potenza che si stampa sulla traversa. Goal mancato, goal subito e il Sambiase trova il 2-0 al 77’, ancora con Umbaca, bravo a respingere il rete un suo stesso tiro murato. Sulle ali dell’entusiasmo, arriva il tris. Rabona di Munoz per Ferraro che lavora bene spalle alla porta e serve Solomon: tiro del centrocampista giallorosso che si stampa sul palo e sulla respinta Ferraro accomoda in rete, trovando così il suo 100esimo goal in carriera.

SAMBIASE: Giuliani, Dell’Acqua (S. Frasson, 31’ st), Morra, Tiveron, Colombatti, Strumbo, Piriz (Solomon, 23’ st), Cataldi, Ferraro (Caporello, 41’ st), Zerbo (Carella, 27’ st), Umbaca (Munoz, 34’ st). A disp. Grisendi, V. Frasson, Perri, Crucitti. All. Morelli

NUOVA IGEA VIRTUS: Belmonte, Maltese, Biondo (Socievole, 43’ st), Di Piedi (Trifilo, 45’ st), Trombino, Aperi, Panebianco, Balsanò (Trovato, 21’ st), Calafiore, Maggio, Lo Duca (Sticenko, 18’ st). A disp. La Rosa, Currò, Godoy, Mudasiru. All. Di Gaetano

MARCATORI: Umbaca 15’, 77, Ferraro 84’

ARBITRO: Ciaravolo da Torre Del Greco, assistenti Gorgoglione (Barletta ) e Grimaldi (Bari)

NOTE: ammoniti Dell’Acqua (S), Umbaca (S), Morra (S). Angoli 5-6. Recupero 0’, 6’.