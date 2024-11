Condividi

L’ASD Sambiase Calcio 2023 comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per motivi personali con il calciatore Daniel Munoz.

La società intende ringraziare Dani per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata durante la sua permanenza in giallorosso, augurandogli le migliori fortune sportive e non.