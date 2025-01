Ecosistem Lamezia Soccer, oggi sfida in trasferta contro il Castellana

Condividi

È tutto pronto per il match di oggi, che vedrà l’Ecosistem Lamezia Soccer impegnata in trasferta contro il Castellana C5. La gara, valida per il campionato di Serie A2 di Futsal, rappresenta un’importante occasione per gli Orange di mister Lombardo per ritrovare punti e continuità in una stagione che ha già regalato momenti intensi ed emozionanti.

Un impegno ostico fuori casa

Affrontare il Castellana sul proprio parquet non sarà semplice: i pugliesi, tra le mura amiche, sono noti per essere una squadra ostica e compatta, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Tuttavia, l’Ecosistem si presenterà alla sfida con la voglia di riscattare la recente sconfitta nel derby contro il Soverato e dimostrare il proprio valore anche lontano dal PalaSparti.

Le parole di mister Lombardo

Alla vigilia del match, mister Lombardo ha caricato i suoi:

“Ci aspetta una partita difficile, ma siamo pronti a dare tutto. Il Castellana è una squadra solida, ma abbiamo lavorato bene in settimana per preparare al meglio questa sfida. Servirà concentrazione, determinazione e spirito di sacrificio.”

Un test importante: la parola passa al campo

L’obiettivo è non solo portare a casa punti preziosi, ma anche continuare a crescere come gruppo e migliorare nella gestione delle partite.

L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio, quando l’Ecosistem Lamezia Soccer cercherà di tornare a casa con un risultato positivo. I tifosi, anche a distanza, saranno sicuramente pronti a sostenere la squadra, sperando che la trasferta pugliese regali nuove emozioni.