Lamezia, l’ASD Sambiase in visita al plesso della scuola Fiorentino dell’Istituto Comprensivo Borrello – Fiorentino

Una mattina all’insegna dello sport, della passione e del legame con il territorio. L’ASD Sambiase 2023 ha fatto visita al plesso della scuola Fiorentino dell’Istituto Comprensivo Borrello – Fiorentino, regalando ai piccoli studenti un’esperienza indimenticabile.

Una delegazione della società, accompagnata da una rappresentanza di giocatori giallorossi, ha varcato le porte della scuola con un obiettivo chiaro: poter interagire direttamente con loro, rispondere alle loro curiosità ed invitare i bambini alla prossima partita casalinga del Sambiase in programma domenica.

L’emozione è esplosa nei corridoi e nelle aule di tutta la scuola: cori, striscioni, applausi e un’energia contagiosa hanno accolto i calciatori giallorossi, trasformandoli in veri e propri eroi agli occhi dei bambini. Autografi ovunque: su cappellini, maglie, libri, quaderni e sciarpe. Abbracci, sorrisi e tanto entusiasmo per il calcio e per i colori del Sambiase.

Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio già programmato dall’ASD Sambiase 2023, che continuerà fino a fine stagione con una serie di appuntamenti nelle scuole, nelle parrocchie e presso enti di volontariato e beneficenza. Il calcio non è solo uno sport: è un linguaggio universale capace di unire, di emozionare e di trasmettere valori fondamentali come la solidarietà, il rispetto e il senso di appartenenza alla propria comunità.

Il Sambiase non è solo una squadra: è una famiglia che si allarga, che abbraccia i giovani, li invita a sognare, a tifare, a credere nei valori più autentici dello sport. Perché il calcio è gioia, condivisione, passione. È un legame che si costruisce nel tempo e che vive attraverso le emozioni di chi lo ama.

Un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Guida, alla Vicepreside Palmina Vescio, ai docenti, al personale scolastico e a tutti coloro che hanno accolto il Sambiase con calore ed entusiasmo. Questa è solo la prima tappa di un viaggio che continuerà, con lo stesso spirito, per portare il calcio sempre più vicino ai giovani e alla comunità.