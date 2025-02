Il Sambiase torna al successo: 2-0 casalingo contro la Sancataldese

Condividi

Dopo la sconfitta con la Nissa, si riprende subito il Sambiase. Contro la Sancataldese succede tutto nel secondo tempo: le reti di Ferraro e Solomon fissano il punteggio sul 2-0.

Assenze importanti per mister Morelli che deve rinunciare all’ultimo minuto a Colombatti e Umbaca, dentro Valentino Frasson e Solomon.

Inizia bene il Sambiase: al 13’ Ferraro su suggerimento di Cozza prova il sinistro al volo, potente ma non preciso. Al 28esimo calcio d’angolo di Cozza, pallone che arriva in qualche modo a Strumbo che non inquadra lo specchio. Al 45esimo grande chance per la Sancataldese: contropiede condotto e concluso da Montaperto che, con il sinistro, colpisce il palo.

Nella ripresa, al 49’, ancora ospiti pericolosi: conclusione di Chiron, salvataggio decisivo in corner di Valentino Frasson. Al 53’ il Sambiase la sblocca: contropiede letale, Zerbo serve Ferraro che libera un siluro sotto la traversa imparabile per Dolenti. Al 66’ si complica la gara per gli ospiti: trattenuta a centrocampo di Tutino, doppio giallo e Sancataldese in 10. Al 70’ il punto esclamativo sul match: Solomon recupera palla nei pressi dell’area di rigore avversaria e batte l’estremo difensore ospite.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, Morra (S. Frasson, 1’ st), Cozza (Piriz, 30’ st), Strumbo, V. Frasson, Solomon, Tiveron (Caporello, 1’ st), Ferraro (Maitini, 34’ st), Zerbo, Carella (Costanzo, 34’ st). A disp. Grisendi, Mercurio, Chianese, Gassama. All. Morelli

SANCATALDESE: Dolenti, Tutino, Tedesco, Blaze (Gueye, 19’ st), Cappello (Paladini, 26’ st), Pisciotta, Chironi, Kouame (Sottile, 26’ st), Bonilla, Montaperto (Catania, 32’ st), Germano (Zouine, 38’ st). A disp. La Cagnina, Pedalino, Viscuso, Suarez. All. Pidatella

MARCATORI: Ferraro 53’, Solomon 70’

ARBITRO: Matteo da Sala Consilina, assistenti Colucci (Padova) e Gherela (Portogruaro)

NOTE: ammoniti Kouame (SC), Strumbo (S). Al 66’ espulso per doppia ammonizione Tutino (SC). Angoli 6-2. Recupero 2’, 4’.