Ecosistem Lamezia Soccer attesa dalla sfida contro l’Atletico Canicattì

Archiviata la splendida vittoria casalinga contro il Sammichele, l’Ecosistem Lamezia Soccer si prepara a un nuovo, difficile impegno. Sabato, gli Orange saranno di scena in Sicilia per affrontare l’Atletico Canicattì, una squadra solida e sempre ostica tra le mura amiche.

Un test impegnativo per gli Orange

Il match rappresenta un banco di prova fondamentale per la squadra di mister Lombardo, che vuole dare continuità ai risultati e dimostrare di poter competere con le formazioni più attrezzate del girone.

Il Canicattì, d’altra parte, è una squadra temibile, soprattutto in casa, dove ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà ogni avversaria. Servirà una prestazione di carattere, fatta di concentrazione, compattezza e cinismo sotto porta.

L’importanza della continuità

Dopo la vittoria contro il Sammichele, l’Ecosistem ha ritrovato entusiasmo e fiducia. La trasferta siciliana sarà un test decisivo per capire le reali ambizioni della squadra, che dovrà dimostrare di poter esprimere il proprio gioco anche lontano dal PalaSparti.

Tutti gli occhi saranno puntati sui protagonisti dell’ultimo match, su cui la squadra farà affidamento per cercare di portare a casa un risultato positivo. L’obiettivo è chiaro: tornare dalla Sicilia con punti preziosi per la classifica.

Victor Peralta, autore di un poker di gol nell’ultimo match, ha dichiarato: “La vittoria dell’ultima giornata ci ha dato fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. Ora però dobbiamo guardare avanti: il Canicattì è un avversario ostico, ma andremo lì con la giusta mentalità per portare a casa punti importanti. Ogni partita è una battaglia, e noi siamo pronti a lottare fino all’ultimo secondo”.

Dello stesso avviso anche mister Andrea Lombardo: “Affrontiamo una squadra solida, soprattutto in casa, dove ha dimostrato di essere molto temibile. Dopo la vittoria contro il Sammichele, abbiamo lavorato sodo per arrivare pronti a questa sfida. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutti i 40 minuti e sfruttare al meglio le occasioni che creeremo. Abbiamo bisogno di continuità nei risultati per risalire la classifica”.

Sabato, dunque, un’altra battaglia aspetta l’Ecosistem sul parquet e gli Orange sono pronti a lottare!