“Torneo Internazionale città di Lamezia Terme/Memorial Pasquale Gallo”, dal 23 al 26 aprile a Lamezia Terme

Lamezia Terme si prepara ad ospitare l’ottava edizione del “Torneo Internazionale città di Lamezia Terme/Memorial Pasquale Gallo”.

Dal 23 al 26 aprile, 64 formazioni della categoria “pulcini” si contenderanno l’ambito riconoscimento, entrato di diritto del novero dei più importanti tornei nazionali di categoria.

Anche in questa nuova edizione, così come era successo per quella del 2024, saranno lo Stadio Guido D’Ippolito e il Rocco Riga i due campi nei quali si avvicenderanno le varie compagini dei settori giovanili dei più importanti club nazionali ed esteri.

Già definito il roster delle formazioni partecipanti, come detto 64, che, suddivise in 16 gironi da 4 squadre, daranno vita a tre intensi giorni di sfide per decretare chi conquisterà il titolo, vinto lo scorso anno dall’Inter. E proprio l’Inter proverà a difendere il titolo dall’assalto delle avversarie tra cui spiccano Juventus, Atalanta e Fiorentina, ma anche le calabresi Catanzaro, Crotone, Reggina e Vibonese.

I dettagli dell’edizione 2025, come sempre organizzata dalla F&A Eventi in collaborazione con la società sportiva Academy Lamezia e con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà venerdì 14 marzo presso la sala consiliare del Comune di Lamezia Terme.