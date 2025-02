Ecosistem Lamezia Soccer battuta a Canicattì, finisce 5-2 per i siciliani

Condividi

Trasferta amara per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che torna a mani vuote dalla sfida contro l’Atletico Canicattì. I padroni di casa si impongono per 5-2, dimostrando solidità e cinismo nei momenti chiave della partita.

L’incontro è stato intenso sin dai primi minuti, con i siciliani che hanno trovato il vantaggio sfruttando una disattenzione difensiva Orange. L’Ecosistem ha provato a reagire, rendendosi pericolosa con alcune incursioni degne di nota, ma il Canicattì ha saputo capitalizzare le occasioni con un gioco aggressivo ed efficace chiudendo il primo tempo con tre reti di vantaggio.

Nella ripresa, la squadra di mister Lombardo ha provato a rimettere in piedi il match con il gol di Victor Peralta, che ha riacceso le speranze lametine. Tuttavia, la reazione Orange è stata vanificata dalla capacità dei padroni di casa di sfruttare al meglio le ripartenze, trovando i gol che hanno definitivamente chiuso il discorso. Mattia Pastorello ha poi siglato la seconda rete per l’Ecosistem, rendendo meno amaro il passivo.

Ecco le dichiarazioni post-partita di Mister Andrea Lombardo: “Sapevamo bene le difficoltà insite in questo match, abbiamo affrontato una squadra solida e ben organizzata. Ciò che conta ora è ripartire dagli aspetti positivi e lavorare su quelli che invece ci hanno penalizzato. L’importante è dare sempre tutto in ogni partita, sudando la maglia fino alla fine. Ora testa al prossimo match per rialzarci subito”.

Un risultato che lascia l’amaro in bocca agli Orange, chiamati ora a voltare pagina e a concentrarsi sul prossimo impegno per ritrovare la via della vittoria.