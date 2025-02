Sambiase: termina 1-1 il derby calabrese contro il Locri

Condividi

L’ottavo goal in campionato di Umbaca non basta per tornare a casa da Locri con i 3 punti: la rete di Pelle all’81esimo fissa il punteggio sull’1-1.

Iniziale fase di studio tra le due squadre e primo tiro verso la porta al minuto 11: ci prova Zerbo dalla distanza, conclusione larga. Immediata risposta del Locri al 12esimo: tiro potente di Simonetta, Giuliani attento con i pugni. Al 19’ l’episodio che potrebbe sbloccare la gara: sugli sviluppi di corner per il Locri, la palla schizza sul braccio di Ferraro e Riahi fischia calcio di rigore per i locali. Dal dischetto Leveque spiazza Giuliani ma centra in pieno la traversa, si resta sullo 0-0.

Nel secondo tempo, al 54’, calcio di punizione di Chiricosta che termina alto. Al 63esimo il Sambiase stappa il match: cross di Ferraro, colpo di testa vincente di Umbaca. Al 71’ giallorossi vicini allo 0-2: lancio preciso di V. Frasson per Umbaca, palla messa in mezzo per Zerbo che, di prima intenzione, non trova lo specchio della porta. All’81esimo la pareggia il Locri: sponda di Molvadgaard a liberare il tiro di Pelle, Giuliani tocca ma non riesce ad evitare che la sfera finisca in rete. Al 92’ l’ultima occasione della gara: gran giocata di Umbaca e tiro da fuori area: Lauritano vola e manda in corner.

LOCRI: Lauritano, Pantano, Aquino (Pipicella, 35’ st), Vasilios, Reis (Molvadgaard, 19’ st), Leveque, Kremenovic, Chiricosta (Scarfiello, 28’ st), Simonetta (Pelle, 22’ st), Zucco, Ficara (Larosa, 32’ st). A disp. Donini, Morrone, Carnovale, Gatto. All. Zito

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Cozza (Piriz, 14’ st), Strumbo, V. Frasson, Umbaca, Caporello, Ferraro (Gassama, 45+2’ st), Zerbo (Solomon, 26’ st), Carella (Maitini, 40’ st). A disp. Donato, Morra, Tiveron, Chianese, Costanzo. All. Morelli

MARCATORI: Umbaca 63’, Pelle 81’

ARBITRO: Riahi da Lovere, assistenti Fantini (Busto Arsizio) e Lombardi (Pontedera)

NOTE: ammoniti Cozza (S), S. Frasson (S), Umbaca (S), Giuliani (S). Angoli 7-5. Recupero 2’, 4’.