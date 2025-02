Comincia il reclutamento nelle scuole, gli arbitri lametini incontrano gli studenti dell’Istituto Einaudi

Condividi

Nell’ottica di una apertura sempre più vasta nei confronti del territorio gli Arbitri della Sezione AIA di Lamezia Terme hanno ripreso gli eventi dedicati al reclutamento nelle scuole. Protagonisti dell’evento, svoltosi martedì 11 febbraio, sono stati gli studenti del Polo Tecnico-Professionale Luigi Einaudi di Lamezia Terme. L’evento, che mirava a scoprire e incoraggiare nuovi talenti nel mondo dell’arbitraggio, ha visto una partecipazione entusiasta da parte degli studenti e delle studentesse.

Durante l’incontro, i fischietti lametini presenti hanno illustrato le varie fasi del percorso formativo, rispondendo alle domande degli studenti e raccontando le loro esperienze personali. A portare le loro testimonianze, il Presidente di Sezione Giacomo Bruzzano, il Componente del Settore Tecnico Arbitrale Gianfranco Pujia, l’osservatore di Serie A Pietro Agapito, l’arbitro internazionale Martina Molinaro e gli arbitri nazionali Lucy Molinaro e Mattia Roperto. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino il mondo dell’arbitraggio, comprendendo l’importanza del ruolo dell’arbitro nel garantire il rispetto delle regole e il fair play.

Al termine dell’evento, molti studenti hanno espresso il loro entusiasmo e interesse per l’arbitraggio. “È stata un’esperienza formativa,” ha detto qualcuno, uno degli studenti partecipanti. “Non avevo mai pensato a quanto possa essere impegnativo e gratificante essere un arbitro. Ora voglio assolutamente approfondire questa strada.”

Gli arbitri presenti sono fiduciosi che questa iniziativa di reclutamento porterà nuovi talenti nel mondo dell’arbitraggio. Gli studenti interessati avranno la possibilità di iscriversi al secondo Corso Arbitri, che inizierà nelle prossime settimane.

La Sezione AIA di Lamezia Terme desidera ringraziare tutti gli studenti, gli insegnanti e il personale scolastico che hanno reso possibile questo evento. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Scolastica, Professoressa Rossana Costantino, e al Professore Mendicino che hanno supportato l’organizzazione di questo evento. Il presidio arbitrale lametino è entusiasta di accogliere i nuovi aspiranti arbitri e di accompagnarli nel loro percorso di crescita e formazione.

Se sei interessato a diventare arbitro, visita il sito web www.aialamezia.it per maggiori informazioni e per iscriverti ai prossimi Corsi Arbitri. Le iscrizioni per l’ultimo Corso Arbitri della Stagione Sportiva 2024-2025 rimangono aperte fino a domenica 09 marzo.