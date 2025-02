La Raffaele Arpaia Lamezia liquida il Costa Dolci Papiro Fiumefreddo in tre set

Condividi

La Raffaele Arpaia Lamezia continua la sua marcia trionfale nel campionato di serie B, liquidando la Costa Dolci Papiro Fiumefreddo in un’emozionante sfida terminata in tre set. Nonostante il risultato finale, il Papiro si è dimostrato un avversario ostico, mettendo in difficoltà i padroni di casa in più di un’occasione.

Il primo set ha visto una partenza decisa da parte dei lametini. I siciliani, però, hanno risposto colpo su colpo, mantenendo il punteggio in equilibrio fino a metà parziale. Solo negli ultimi scambi, la Raffaele ha accelerato, chiudendo il set con un punteggio di 25-20.

Nel secondo set, il Papiro ha mostrato una maggiore incisività offensiva, riuscendo a mantenere un break di vantaggio per gran parte del parziale. Tuttavia, la squadra gialloblu ha dimostrato la propria esperienza, recuperando terreno e aggiudicandosi il set con un finale tirato, concluso 25-23.

Il terzo set ha rappresentato un vero e proprio batticuore per i tifosi presenti al PalaSparti.

La Raffaele Lamezia è partita bene, ma ha dovuto fronteggiare un’improvvisa reazione da parte degli etnei, che hanno portato il punteggio ai vantaggi. Dopo momenti di tensione e qualche errore di troppo, i padroni di casa sono riusciti a prevalere, conquistando il set e la partita con un punteggio di 29-27.

Con questa vittoria, la Raffaele Lamezia si porta a casa tre punti preziosi, consolidando il proprio primato in classifica e raggiungendo la dodicesima vittoria consecutiva. Il prossimo weekend, la squadra sarà nuovamente in campo al PalaSparti, affrontando la Volley Valley CT in un match che si preannuncia altrettanto avvincente.

Al termine della partita, il mister Torchia ha commentato: “Tutto nelle previsioni. Il Papiro è una delle squadre più in forma del momento, con ottime individualità che sapevamo avrebbero venduto cara la pelle, e così è stato. Dal canto nostro, abbiamo avuto una discreta ripresa, ma dobbiamo lavorare sugli errori. È venuta fuori una partita incerta nei finali, ma che ha appassionato molto il pubblico. In alcuni scambi abbiamo visto giocate di livello superiore. Un plauso ai nostri splendidi tifosi.”